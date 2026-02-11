Il y a encore un problème avec le nouveau Siri d'iOS 26.4

La très attendue amélioration de Siri pour iOS 26.4 a rencontré des problèmes lors des tests internes récents, forçant Apple à repousser plusieurs fonctionnalités phares vers iOS 26.5 et iOS 27. Une nouvelle déconvenue pour l’assistant vocal de la firme de Cupertino.

Apple retarde encore la refonte majeure de Siri ?

La refonte de Siri prévue pour iOS 26.4 en mars prochain pourrait être reportée à iOS 26.5 en mai, voire à iOS 27 en septembre, selon des sources proches du dossier citées par Mark Gurman de Bloomberg. Cette annonce représente un nouveau coup dur pour Apple, qui avait déjà retardé ces fonctionnalités initialement annoncées lors de la WWDC 2024.

Les ingénieurs testant les versions préliminaires d’iOS 26.4 ont exprimé des inquiétudes concernant les performances de l’assistant vocal. Ces problèmes surviennent à un moment critique pour Apple, qui cherche à rattraper son retard face aux concurrents comme Google Gemini et ChatGPT.



La nouvelle version de Siri devait introduire trois améliorations majeures : la compréhension du contexte personnel, la reconnaissance de ce qui apparaît à l’écran, et une intégration approfondie avec les applications. L’assistant pourrait par exemple retrouver des fichiers envoyés par email, ajouter automatiquement une adresse reçue par message à un contact, ou déplacer des fichiers entre applications.

Ces difficultés s’ajoutent aux turbulences internes que connaît la division intelligence artificielle d’Apple. L’entreprise fait face à des départs de talents clés, attirés par des concurrents comme Meta, et à des restructurations importantes. Elle cherche toujours un remplaçant pour John Giannandrea, son responsable IA, dont les stratégies n’ont pas donné les résultats escomptés.



Malgré ces revers, Apple reste déterminée à améliorer Siri et continue d’investir massivement dans l’intelligence artificielle. La première version bêta d’iOS 26.4 devrait être publiée la semaine du 23 février, laissant encore quelques jours à l’entreprise pour résoudre les problèmes identifiés avant un déploiement public prévu fin mars.