Il y a encore un problème avec le nouveau Siri d'iOS 26.4

siri new iconLa très attendue amélioration de Siri pour iOS 26.4 a rencontré des problèmes lors des tests internes récents, forçant Apple à repousser plusieurs fonctionnalités phares vers iOS 26.5 et iOS 27. Une nouvelle déconvenue pour l’assistant vocal de la firme de Cupertino.

Apple retarde encore la refonte majeure de Siri ?

La refonte de Siri prévue pour iOS 26.4 en mars prochain pourrait être reportée à iOS 26.5 en mai, voire à iOS 27 en septembre, selon des sources proches du dossier citées par Mark Gurman de Bloomberg. Cette annonce représente un nouveau coup dur pour Apple, qui avait déjà retardé ces fonctionnalités initialement annoncées lors de la WWDC 2024.

Les ingénieurs testant les versions préliminaires d’iOS 26.4 ont exprimé des inquiétudes concernant les performances de l’assistant vocal. Ces problèmes surviennent à un moment critique pour Apple, qui cherche à rattraper son retard face aux concurrents comme Google Gemini et ChatGPT.

La nouvelle version de Siri devait introduire trois améliorations majeures : la compréhension du contexte personnel, la reconnaissance de ce qui apparaît à l’écran, et une intégration approfondie avec les applications. L’assistant pourrait par exemple retrouver des fichiers envoyés par email, ajouter automatiquement une adresse reçue par message à un contact, ou déplacer des fichiers entre applications.

siri ios 26 noir

Ces difficultés s’ajoutent aux turbulences internes que connaît la division intelligence artificielle d’Apple. L’entreprise fait face à des départs de talents clés, attirés par des concurrents comme Meta, et à des restructurations importantes. Elle cherche toujours un remplaçant pour John Giannandrea, son responsable IA, dont les stratégies n’ont pas donné les résultats escomptés.

Malgré ces revers, Apple reste déterminée à améliorer Siri et continue d’investir massivement dans l’intelligence artificielle. La première version bêta d’iOS 26.4 devrait être publiée la semaine du 23 février, laissant encore quelques jours à l’entreprise pour résoudre les problèmes identifiés avant un déploiement public prévu fin mars.

9 réactions

Music2105 - iPhone

Ça devient une arlésienne !!!
À mon avis , ils feraient mieux de repartir d’une page vierge pour le remplaçant de Siri ….

12/02/2026 à 01h11

GuiJacq - iPhone premium

Qu’ils se concentrent sur autre chose que l’IA vraiment ! La plupart des utilisateurs utilisent la concurrence. C’est trop tard ! Il faudrait vraiment qu’il « sucrent » tout le monde que quelque chose d’inattendu ! En sont-ils encore capable ? Car l’IA c’est joli mais quand c’est fait n’importe comment sans aucune cohésion…

12/02/2026 à 01h09

Stevenmtl - iPhone

pas surprenant, apple est tellement a la ramasse...

12/02/2026 à 00h02

OzVirtu - iPhone premium

@Magio

 est à la traîne sur tout, et n’avance sur rien.

Le capitaine Cook doit quitté le navire, il n’est plus l’homme de la situation, ça fait des années que c’est échec sur échec.

11/02/2026 à 23h48

Magio - iPhone premium

Il n’y a plus rien à dire c’est simplement décevant ☹️🤮

11/02/2026 à 23h18

OzVirtu - iPhone premium

Je l’avais dit que ça sortirait avec les nouveaux iPhone de septembre, et vu comment s’est parti, ça sortira avec l’IOS 27.4

11/02/2026 à 23h12

Alchamed - iPhone premium

Si même avec Gemini en support ça ne fonctionne pas bien, je ne sais plus ce qu’il faudrait pour qu’ils sortent enfin cette version. Pire que GTA6 le bordel 😅

11/02/2026 à 23h07

Charmant_Lutin - iPhone premium

@mdr68

Plus c’est long plus ce sera bon. 🙂

11/02/2026 à 22h45

mdr68 - iPhone premium

non c’est juste qui ont pas les co**** pour le mettre en place mais bon ils commencent vtmt a nous souler

11/02/2026 à 22h41

