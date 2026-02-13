Apple réaffirme que le nouveau Siri arrivera bien en 2026

Apple a tenu à rassurer sur le lancement de la nouvelle version de Siri cette année, après un article de Bloomberg faisant état de retards en interne. Selon Mark Gurman de Bloomberg, les améliorations majeures de Siri - promises dès la WWDC 2024 - rencontrent des difficultés lors des tests internes. Initialement, Apple visait un déploiement progressif dès iOS 26.4 (prévu autour de mars 2026), mais des problèmes de fluidité et d’incohérences dans le traitement des requêtes pourraient repousser l’arrivée de certaines fonctionnalités à iOS 26.5 (possiblement mai) voire à des mises à jour ultérieures, y compris dans iOS 27 (automne 2026). Cette information semble avoir affecté la confiance des investisseurs, le cours de l’action Apple ayant baissé dans la journée d'hier.

Une déclaration pour calmer les investisseurs

En réaction, Apple a déclaré à Steve Kovach de CNBC qu’elle restait « en bonne voie » pour lancer les nouvelles fonctionnalités de Siri en 2026 - reprenant ainsi mot pour mot l’engagement public déjà répété à plusieurs reprises, sans pour autant démentir ni confirmer les retards spécifiques évoqués par Bloomberg.



Depuis l’année dernière, après un premier report des plans initiaux prévus pour 2025, Apple indique publiquement que ces améliorations arriveront « en 2026 », sans jamais communiquer de calendrier plus précis. Cela lui laisse une marge de manoeuvre pour sortir dans une version iOS 26.X ou iOS 27 à la rentrée.



Parmi les nouveautés attendues figurent :

une meilleure prise en compte du contexte personnel (données de l’utilisateur),

des actions riches dans et entre applications,

une compréhension de l’écran ( Siri pourra analyser ce qui est affiché pour répondre de manière plus pertinente et contextuelle).

Ces évolutions marqueront la première intégration de modèles Google Gemini en coulisses, grâce au partenariat annoncé plus tôt cette année entre Apple et Google.



À plus long terme, Apple prévoirait pour iOS 27 une refonte encore plus ambitieuse de Siri, avec une expérience de type chatbot avancé reposant sur les versions les plus récentes des modèles fondateurs de Gemini.



Reste que si le retard annoncé par Bloomberg se confirme, la version plus ambitieuse de 2027 pourraient également être impactée. Apple est à la traîne sur ce sujet, mais agit toujours selon ses principes : avec précaution et pour l'utilisateur en priorité.