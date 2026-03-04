A18 Pro, A19, M4, M5 Max… le casse-tête des puces Apple en 2026

Avec le lancement du MacBook Neo à 699 € équipé d'une puce A18 Pro (une puce normalement réservée à l'iPhone) Apple vient d'ouvrir une nouvelle ère qui, avouons-le, complique encore un peu la lecture de sa gamme. Entre les puces A, les puces M, les déclinaisons Pro, Max, Ultra, et sans oublier des variantes de cœurs GPU amputées selon les modèles, même les initiés commencent à perdre le fil. Et ce n'est pas un hasard : c'est une stratégie assumée de différenciation tarifaire et technique, mais elle a un coût en lisibilité.

Une nomenclature qui part dans tous les sens

À l'origine, c'était simple : les puces A pour les iPhone et iPad, les puces M pour les Mac. Mais depuis quelques années, les lignes se brouillent. Les iPad Pro tournent désormais sur des puces M (M5 pour les derniers modèles), les iPad Air suivent avec un décalage d'une génération, et les iPad de base restent sur des puces A - mais pas les mêmes que les iPhone. L'iPad mini 7, lui, embarque une A17 Pro (une ineptie marketing), quand l'iPad classique (11e gen) tourne encore sur A16 et, de fait, n'est pas compatible Apple Intelligence puisqu'il faut une A17 Pro minimum — vous me suivez toujours ?

Du côté des Mac, l'arrivée du MacBook Neo bouscule encore plus les repères : pour la première fois depuis le passage à Apple Silicon, un Mac utilise une puce d'iPhone plutôt qu'une puce M. Résultat, on se retrouve avec trois familles de Mac selon leurs besoins (entrée de gamme, mainstream, pro) qui n'utilisent pas du tout le même socle technique. Et dans la famille M elle-même, les différences de cœurs GPU entre un M5 "standard" sont mal expliquées, sans même citer les déclinaisons Pro, Max et M3 Ultra. Là, on perd tout le monde.

Même les iPhone ne sont plus épargnés : l'A19 de l'iPhone 17e compte 4 cœurs CPU, contre 5 pour l'A19 de l'iPhone 17 classique. Deux puces qui portent le même nom mais ne sont pas identiques — de quoi donner des sueurs froides à quiconque essaie de conseiller un proche.​

Quel appareil a quelle puce ?

Voici un récapitulatif des produits actuellement neufs sur l'Apple Store français, avec leur puce respective :

Appareil Puce iPhone 17e A19 (4 cœurs CPU, 4 cœurs GPU) iPhone 17 A19 (5 cœurs CPU) iPhone Air A19 Pro (5 cœurs GPU) iPhone 17 Pro A19 Pro iPhone 17 Pro Max A19 Pro iPad 11e génération A16 iPad mini 7 A17 Pro iPad Air 11" / 13" (2026) M4 (9 coeurs GPU) iPad Pro 11" / 13" (2025) M5 MacBook Neo A18 Pro MacBook Air 13" / 15" (2026) M5 (8 ou 10 coeurs GPU) MacBook Pro 14" M5 ou M5 Pro MacBook Pro 16" M5 Pro ou M5 Max Mac mini M4 ou M4 Pro Mac Studio M4 Max ou M3 Ultra iMac 24" M4

Ce tableau illustre bien le paradoxe : Apple maîtrise son silicium mieux que quiconque dans l'industrie, mais la multiplication des déclinaisons rend la gamme de plus en plus difficile à appréhender pour le grand public. La prochaine étape ? On attend encore le Mac mini M5 et le Mac Studio M5 Max/Ultra pour mi-2026, ce qui ajoutera deux nouvelles entrées au tableau. De quoi garder les aficionados occupés. Et puis, le pompon serait un iPhone à puce M.



Et là, on ne cite que les SoC, les pièces maîtresses de nos appareils Apple. On pourrait ajouter les différentes déclinaisons de RAM, de stockage, de puces réseau (C1, C1X, N1, U2...) et là il faut avoir un Bac+12 en TimCookologie pour comprendre quoi que ce soit.