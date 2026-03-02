🔥 Apple lance l'iPad Air M4 avec les puces N1 et C1X

Apple vient d’annoncer ce 2 mars 2026 la nouvelle génération d’iPad Air, propulsée par la puce M4. Et le moins qu’on puisse dire, c’est que la mise à jour est substantielle. Même prix de départ qu’avant (669 € pour le modèle 11 pouces), mais nettement plus de puissance sous le capot.

Le nouvel iPad Air avec puce M4 est là, et il ne rigole pas

Une puce M4 qui change vraiment la donne

L’iPad Air avec M4 est annoncé jusqu’à 30 % plus rapide que l'iPad Air M3 et jusqu’à 2,3 fois plus rapide que celui équipé de la puce M1. Le CPU compte 8 cœurs, le GPU en compte 9, et ce dernier prend en charge le mesh shading et le ray tracing de deuxième génération pour des graphismes toujours impressionnants. Pour les joueurs et créatifs qui utilisaient encore un modèle M1, le rendu 3D professionnel avec ray tracing est désormais plus de 4 fois plus rapide. Ce n’est pas rien.

L’IA embarquée prend du muscle

C’est clairement l’un des angles forts de cette génération. La mémoire unifiée passe à 12 Go (soit 50 % de plus que la génération précédente), et la bande passante mémoire grimpe à 120 Go/s. Le Neural Engine à 16 cœurs est lui aussi au rendez-vous, trois fois plus rapide que celui du M1 , ce qui profite directement aux fonctions d’Apple Intelligence et aux applications tierces.

La connectivité passe enfin à la vitesse supérieure

Grosse nouveauté de cette génération : l’iPad Air intègre les puces de connectivité N1 et C1X, qui permettent de prendre en charge le Wi-Fi 7, le Bluetooth 6 et le standard Thread. Pour les modèles cellulaires, la puce C1X (le modem maison d’Apple) apporte jusqu’à 50 % de performances cellulaires supplémentaires, avec une consommation énergétique du modem réduite de 30 % par rapport au modèle M3.

Les accessoires toujours au programme

L’Apple Pencil Pro et l’Apple Pencil USB-C sont tous deux compatibles, tout comme le Magic Keyboard qui intègre désormais une rangée de 14 touches de fonction et un trackpad. Ce Magic Keyboard se connecte via le Smart Connector (pas de Bluetooth nécessaire) et inclut un port USB-C dans la charnière pour charger l’iPad.

Prix et disponibilité

L'iPad Air 2026 11 pouces commence à 669 €, tandis que le modèle 13 pouces est proposé à partir de 869 €. Ces prix restent compétitifs sur un marché des tablettes largement dominé par Apple ces dernières années, d’autant plus que la puce M4 offre une puissance impressionnante.



Les précommandes ouvrent le 4 mars à 15 h 15, avec une disponibilité à partir du 11 mars. L’iPad Air M4 est proposé en bleu, violet, lumière stellaire et gris sidéral, en versions 128 Go, 256 Go, 512 Go et 1 To.