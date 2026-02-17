iPad Pro : pas de nouveau design prévu avant plusieurs années

Si vous avez récemment investi dans un iPad Pro, ou si vous comptez le faire, vous pouvez être tranquille : Apple n'a vraisemblablement prévu de sortir un nouveau modèle de sitôt. D'après les dernières indiscrétions en provenance de la chaîne d'approvisionnement, Apple aurait décidé de geler le design de sa tablette haut de gamme pour une longue période. Une stratégie qui semble dictée par des réalités économiques plutôt que par un manque d'inspiration.

L'écran OLED dicte la cadence

C'est souvent le nerf de la guerre chez Apple : la rentabilité. Selon le leaker Instant Digital sur Weibo, le coût de fabrication des dalles OLED reste particulièrement élevé. Introduite lors de la refonte majeure de 2024, cette technologie d'écran pèse lourd sur les marges du constructeur.

Il semblerait également que le dernier changement de design n'ait pas déclenché la vague d'achats massive qu'espérait Cupertino. Dans un marché des tablettes arrivé à maturité, Apple n'a donc aucun intérêt à réinvestir massivement dans l'ingénierie d'un nouveau châssis. L'idée est d'amortir les coûts de développement actuels sur la durée, un peu comme le fait la marque avec les MacBook Pro qui conservent souvent le même aspect pendant quatre ou cinq ans.

Tout miser sur la puissance brute

Cette stagnation visuelle ne signifie pas pour autant que l'iPad Pro est laissé à l'abandon. Après l'intégration de la puce M5 en octobre dernier, les ingénieurs se concentrent désormais exclusivement sur ce qu'il se passe sous le capot.

Le prochain grand saut technique devrait se faire avec l'arrivée de la puce M6, attendue pour la fin de l'année 2026 ou courant 2027. Pour accompagner cette montée en puissance, Apple pourrait intégrer un nouveau système de refroidissement par chambre à vapeur, une technologie similaire à celle présente sur l'iPhone 17 Pro. L'objectif est clair : permettre à la tablette de maintenir des performances de pointe sur la durée sans surchauffer, consolidant ainsi son statut d'outil pour les professionnels créatifs.

L'iPad Pro semble donc entrer dans une phase de stabilité : le matériel est là, c'est maintenant à iPadOS de prouver qu'il peut exploiter toute cette puissance. Qu'on le veuille ou non, iPadOS n'est toujours pas au niveau de macOS est on a du mal à trouver un cas d'usage pertinent pour un iPad si performant.