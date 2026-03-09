Les premiers tests et avis du nouvel iPad Air M4

Comme attendu, les premiers tests de l'iPad Air 2026 ont été publiés par des médias et chaînes YouTube sélectionnés, à quelques jours de son lancement prévu ce mercredi 11 mars 2026 (avec précommandes dès le 4 mars). Voyons ensemble ce qu'il faut retenir de ses forces et faiblesses.

Un air de déjà-vu

Ce modèle 2026 intègre la puce M4, 12 Go de mémoire unifiée (4 Go de plus que sur l’iPad Air M3 de l’année dernière), la puce sans fil N1 compatible Wi-Fi 7, Bluetooth 6 et Thread, ainsi que le modem C1X sur les versions cellulaires. Le design, l’écran Liquid Retina à 60 Hz, le bouton Touch ID et la quasi-totalité des autres caractéristiques demeurent identiques à ceux de la génération précédente, et même inchangés depuis le modèle sorti en 2020.



Comme l’a souligné Tom's Guide, le design de l'iPad Air M4 n’a quasiment pas évolué au fil des ans :

Je n’irais pas jusqu’à dire que le design de l’Air s’est figé, mais si l’on remonte plusieurs générations, on constate que peu de choses ont changé d’une année sur l’autre. L’iPad Air M4 arbore exactement le même design que celui qu’Apple a lancé en 2020. Cela dit, c’est un très beau look : fin, léger, avec des bordures fines et élégantes tout autour.

La principale nouveauté réside dans l’adoption de la puce M4, qui offre des performances nettement supérieures à celles du M3, même si elle ne transforme pas radicalement les usages possibles de la tablette. Les benchmarks montrent des gains appréciables en monocœur et multicœur, ainsi qu’en tests de taux de rafraîchissement d’images. Par rapport à l’iPad Air M1 d’il y a quelques générations, le score Geekbench est presque doublé. Il s’agit toutefois d’une version « bridée » de la puce M4 (par rapport à celle des MacBook Air M4), avec un processeur à 8 cœurs et un GPU à 9 cœurs au lieu de 10 chacun, ce qui la rend un peu moins performante sur les tâches graphiques très intensives comme la modélisation 3D, selon Gizmodo.

Mashable a particulièrement insisté sur l’excellente optimisation de la puce M4 pour les tâches d’intelligence artificielle, même sans connexion internet :

J’ai testé ses capacités en IA avec des applications comme les sous-titres automatiques de Final Cut Pro, la transcription dans Voice Memos et la génération d’images par IA dans CollaNote. Même avec le Wi-Fi et les données cellulaires désactivés, ces processus se sont déroulés presque instantanément, sans erreurs majeures.

L’auteur donne plusieurs exemples concrets : dans CollaNote, on peut entourer un gribouillage avec le Magic Pen pour le transformer instantanément en graphique propre ; dans Voice Memos, un enregistrement ou une interview est transcrit avec précision en un clic ; dans Pixelmator, l’agrandissement d’images et la suppression d’arrière-plans se font quasi instantanément. Il ajoute qu’il a l’impression de n’explorer qu’une infime partie des possibilités offertes par le Neural Engine, notamment grâce aux raccourcis Apple et aux modèles open-source.



Les 12 Go de RAM supplémentaires améliorent sensiblement le multitâche avec plusieurs applications ouvertes en même temps et augmentent les performances globales. Les nouveaux composants de connectivité développés par Apple fonctionnent parfaitement, sans inconvénients notables. Engadget a testé le modem C1X sur le réseau 5G de Verizon dans la banlieue de Boston et l’a trouvé extrêmement rapide, fiable et comparable aux autres appareils Apple équipés du même modem :

Le fait d’avoir les tous derniers protocoles Wi-Fi et Bluetooth embarqués est un vrai plus pour l’avenir, peu importe qui a fabriqué la puce.

En bref, un très bon iPad, mais qui n'évolue que peu par rapport à ses devanciers. Il vaut le coup si vous avez un iPad inférieur au modèle M1.

Les tests vidéos

Voici quelques tests vidéos :

