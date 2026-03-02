iPad mini 2026 : tout savoir sur la future tablette d’Apple (OLED, prix, nouveautés...)

L'iPad mini occupe une place très singulière dans le catalogue d'Apple, séduisant autant les professionnels de santé que les pilotes de ligne ou les joueurs nomades grâce à son format ultracompact. Alors que les gammes Air et Pro bénéficient de mises à jour régulières, la petite tablette pommée suit son propre rythme de renouvellement. Les rumeurs s'intensifient autour de la prochaine génération attendue pour 2026, qui promet des évolutions particulièrement intéressantes pour pallier les défauts du modèle actuel. Voici un tour d'horizon complet de ce que la firme de Cupertino vous réserve avec le futur iPad mini.

Écran OLED et design étanche : la fin du défaut d'affichage

Le changement le plus attendu concerne incontestablement le passage à la technologie OLED. Apple s'apprêterait à abandonner les dalles LCD traditionnelles pour intégrer un écran Super Retina fourni par Samsung Display, offrant ainsi des noirs véritables et un contraste nettement supérieur. Cette transition technique permettrait de corriger définitivement le fameux effet d'affichage saccadé lors du défilement rapide, un décalage visuel inhérent au fonctionnement des anciens écrans de la gamme.

Si l'esthétique générale de la tablette devrait rester fidèle à la refonte opérée en 2021, la disparition du rétroéclairage LCD offrirait aux ingénieurs la possibilité d'affiner les bordures. La diagonale d'écran pourrait ainsi passer de 8,3 pouces à 8,7 pouces sans pour autant augmenter l'encombrement global de l'appareil.

Une autre nouveauté majeure résiderait dans l'obtention d'une certification IP68 pour garantir une véritable résistance à l'eau et à la poussière. Les équipes de développement concevraient un système audio inédit supprimant les grilles de haut-parleurs au profit de surfaces vibrantes directement intégrées au châssis métallique.

Performances et caractéristiques

Sous le capot, l'iPad mini de 2026 fera un bond en avant considérable pour s'aligner sur les exigences logicielles modernes et les nouvelles capacités de traitement liées à l'intelligence artificielle. Les bruits de couloir divergent encore sur le modèle exact du processeur, mais la tablette bénéficiera assurément d'une puce issue des dernières générations de smartphones Apple.

Voici le détail des caractéristiques techniques attendues sur ce prochain modèle :

• Processeur : Puce A18 Pro, A19 Pro ou A20 selon le calendrier de production d'Apple.

• Mémoire vive : 8 Go de RAM minimum pour assurer la pleine compatibilité avec les fonctionnalités avancées.

• Connectivité : Intégration de la nouvelle puce N1 gérant le Wi-Fi 7 et le Bluetooth 6.

• Réseau cellulaire : Adoption du modem C1X conçu en interne sur les versions compatibles.

• Appareils photo : Maintien des capteurs 12 mégapixels à l'avant et à l'arrière avec un probable déplacement de la caméra frontale sur la bordure latérale.

Date de lancement et prix

Contrairement à l'iPad Pro qui impose de nouveaux standards matériels à un rythme régulier - même si le rythme semble diminuer - le calendrier de l'iPad mini reste toujours plus difficile à anticiper pour les observateurs du marché. Les analystes de la chaîne d'approvisionnement tablent sur un lancement au cours du premier semestre 2026, potentiellement en parallèle d'une nouvelle itération de l'iPad Air, mais on serait quand même étonnés de le voir arriver cette semaine en même temps que l'iPhone 17e.

Sur le plan financier, l'intégration de nouvelles dalles OLED et les contraintes industrielles actuelles pourraient logiquement se répercuter sur la facture finale. Le tarif de base du modèle actuel débute à 499 dollars sur le marché américain. Certains experts redoutent une augmentation de prix pouvant aller jusqu'à une centaine de dollars pour absorber le coût de fabrication des nouveaux composants. Chez nous, on pourrait voir un iPad mini dont le prix s'approche dangereusement d'un iPhone, et ce ne serait clairement pas intéressant.