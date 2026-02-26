Tim Cook confirme les nouveautés Apple dès lundi : iPhone 17e, MacBook, iPad 12, ...

Le PDG d’Apple, Tim Cook, a officiellement confirmé que la société commencera à annoncer de nouveaux produits dès lundi, 2 mars 2026. Il s’agit du début d’une séquence d’annonces étalée sur plusieurs jours, qualifiée de « grande semaine à venir », avec des sessions pratiques prévues pour les médias le mercredi 4 mars.

Une semaine importante pour Apple

C'est nouveau Tim Cook a confirmé la rumeur en parlant sur X (ex Twitter) d'une semaine de lancement, alors qu'on savait seulement que la firme avait invité certains médias le mercredi 4 mars :

Une grande semaine en perspective. Tout commence lundi matin ! #AppleLaunch

Son message est accompagné d’une vidéo plutôt énigmatique. Contrairement aux habituels keynotes uniques d’Apple, cette fois-ci les annonces devraient se dérouler de manière progressive - probablement via des communiqués de presse sur le site Newsroom d’Apple, des vidéos produits et des révélations étalées sur lundi, mardi et peut-être mercredi. Bloomberg (Mark Gurman) et d’autres sources avaient anticipé ce format inhabituel, désormais confirmé par Tim Cook lui-même.

Le mercredi 4 mars, Apple organisera une expérience spéciale « Apple Experience » réservée à certains médias et créateurs dans trois villes : New York, Londres et Shanghai (début à 9h00 heure de l’Est à New York). Pas de keynote diffusée en direct cette fois : les participants auront l’occasion de prendre en main les nouveaux appareils.

A big week ahead. It all starts Monday morning! #AppleLaunch pic.twitter.com/PQ9gM2Gl2r — Tim Cook (@tim_cook) February 26, 2026

Apple devrait dévoiler au moins cinq nouveaux produits au cours de la semaine, notamment :

iPhone 17e - Le dernier modèle d’entrée de gamme de la série « e » (successeur de l’iPhone 16e), qui pourrait inclure une puce A19, la charge MagSafe, l’îlot dynamique (Dynamic Island) à la place de l’encoche, et des composants cellulaires et sans fil conçus en interne, tout en conservant un prix de départ autour de 599 $.

- Le dernier modèle d’entrée de gamme de la série « e » (successeur de l’iPhone 16e), qui pourrait inclure une puce A19, la charge MagSafe, l’îlot dynamique (Dynamic Island) à la place de l’encoche, et des composants cellulaires et sans fil conçus en interne, tout en conservant un prix de départ autour de 599 $. Des iPads mis à jour - dont un iPad 12 avec puce A18 et un iPad Air équipé de la puce M4.

Un MacBook pas cher (souvent évoqué comme un modèle d’entrée de gamme ou low-cost).

Éventuellement des MacBook Pro avec puces M5 Pro/Max ou d’autres améliorations matérielles/logicielles.

Cette stratégie marque le premier grand lancement matériel d’Apple en 2026, axé sur le renouvellement de gammes existantes plutôt que sur de nouvelles catégories (même si Tim Cook a évoqué récemment des thèmes plus larges autour de l’IA et des wearables). Sans oublier l'iPhone Fold.



Restez à l’écoute pour suivre les annonces qui débuteront dès lundi !