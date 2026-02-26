Tim Cook confirme les nouveautés Apple dès lundi : iPhone 17e, MacBook, iPad 12, ...

tim cook iconLe PDG d’Apple, Tim Cook, a officiellement confirmé que la société commencera à annoncer de nouveaux produits dès lundi, 2 mars 2026. Il s’agit du début d’une séquence d’annonces étalée sur plusieurs jours, qualifiée de « grande semaine à venir », avec des sessions pratiques prévues pour les médias le mercredi 4 mars.

Une semaine importante pour Apple

C'est nouveau Tim Cook a confirmé la rumeur en parlant sur X (ex Twitter) d'une semaine de lancement, alors qu'on savait seulement que la firme avait invité certains médias le mercredi 4 mars :

Une grande semaine en perspective. Tout commence lundi matin ! #AppleLaunch

Son message est accompagné d’une vidéo plutôt énigmatique. Contrairement aux habituels keynotes uniques d’Apple, cette fois-ci les annonces devraient se dérouler de manière progressive - probablement via des communiqués de presse sur le site Newsroom d’Apple, des vidéos produits et des révélations étalées sur lundi, mardi et peut-être mercredi. Bloomberg (Mark Gurman) et d’autres sources avaient anticipé ce format inhabituel, désormais confirmé par Tim Cook lui-même.

apple invitation logo mars 2026

Le mercredi 4 mars, Apple organisera une expérience spéciale « Apple Experience » réservée à certains médias et créateurs dans trois villes : New York, Londres et Shanghai (début à 9h00 heure de l’Est à New York). Pas de keynote diffusée en direct cette fois : les participants auront l’occasion de prendre en main les nouveaux appareils.

Apple devrait dévoiler au moins cinq nouveaux produits au cours de la semaine, notamment :

  • iPhone 17e - Le dernier modèle d’entrée de gamme de la série « e » (successeur de l’iPhone 16e), qui pourrait inclure une puce A19, la charge MagSafe, l’îlot dynamique (Dynamic Island) à la place de l’encoche, et des composants cellulaires et sans fil conçus en interne, tout en conservant un prix de départ autour de 599 $.
  • Des iPads mis à jour - dont un iPad 12 avec puce A18 et un iPad Air équipé de la puce M4.
  • Un MacBook pas cher (souvent évoqué comme un modèle d’entrée de gamme ou low-cost).
  • Éventuellement des MacBook Pro avec puces M5 Pro/Max ou d’autres améliorations matérielles/logicielles.

Cette stratégie marque le premier grand lancement matériel d’Apple en 2026, axé sur le renouvellement de gammes existantes plutôt que sur de nouvelles catégories (même si Tim Cook a évoqué récemment des thèmes plus larges autour de l’IA et des wearables). Sans oublier l'iPhone Fold.

Restez à l’écoute pour suivre les annonces qui débuteront dès lundi !

9 réactions

RestonZen - iPhone

La seule "révolution" pourrait être un iPhone Fold même si les concurrents ont pris de l’avance tout le reste a été vu et revu …

26/02/2026 à 18h47

JordiForti92 - iPhone premium

@Madok
1 tristement vrai 😔

26/02/2026 à 17h52

Madok - iPhone

Voilà mon opinion >>

Pour commencer, il n’y aura pas de Macbook série Pro (pas encore du moins)

Le macbook soit disant « pas cher » sera quand même plus cher qu’excepté en France (vive les taxes).

L’iPad air sera toujours en 60 ips

L’iPhone 17e n’aura pas de dynamic island et peut être même pas de charge magsafe.

Cela fait des années qu’Apple cherche à maximiser ses profits sur la vente de leurs appareils ; ce n’est pas avec leurs appareils dit « low coast » qu’ils vont faire cette exception.

26/02/2026 à 17h50

Yoyo399 - iPhone premium

@Charmant_Lutin

Elle sortira quand l’IA Apple sera prête, comment Apple pourrait faire la promotion d’un nouveau produit tourner vers l’IA si celui-ci n’est pas prêt !
Pareil pour le HomePod Mini 2 !

Après la version actuelle est loin d’être obsolète, et y’aura pas beaucoup de différence par rapport à la prochaine !

26/02/2026 à 17h16

Charmant_Lutin - iPhone premium

Et où est l’Apple TV dans tout ça ?
Il faut vraiment qu’elle évolue…

26/02/2026 à 16h34

Oli64 - iPhone premium

@JeanValjeanmoderne
Oui espérons le!

26/02/2026 à 16h29

JeanValjeanmoderne - iPhone

@Stevenmtl 1 ! Seul le 17e sera un vrai update. Mais fini le temps des Révolutions. Peut-être avec le XX, comme le X 🥰 le fut ?

26/02/2026 à 16h17

Hugo - iPhone premium

Top, trop hâte. Ça va être pas mal pour les petits budgets !

26/02/2026 à 15h55

Stevenmtl - iPhone

meh des nouveautés??? j'imagine plein de renouvellement avec une nouvelle puce....

26/02/2026 à 15h42

Donnez votre avis
Cliquez pour commenter
Vous aimerez peut-être

Suivez-nous avec notre app iSoft
Articles populaires
Les derniers articles