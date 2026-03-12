Apple promet des annonces pour célébrer son 50e anniversaire

Apple a annoncé aujourd’hui son intention de célébrer son 50e anniversaire, qui aura lieu le 1er avril 2026. L’entreprise prévoit de marquer cet événement au cours des prochaines semaines en rendant hommage à la créativité, à l’innovation et à l’impact mondial rendus possibles par les personnes utilisant les technologies Apple.

Tim Cook veut marquer le coup

À l’occasion des 50 ans d’Apple, Tim Cook, son PDG, a publié une lettre spéciale intitulée « 50 ans de pensée différente ».



Apple explique que même si l’entreprise est tournée vers l’avenir, ce cap important est l’occasion idéale pour regarder en arrière, célébrer le chemin parcouru, rendre hommage aux personnes et aux communautés qui ont partagé cette vision audacieuse, et souligner les valeurs qui continuent de guider ses choix.Tim Cook a déclaré qu’Apple préfère se concentrer sur la construction de demain plutôt que de s’attarder sur le passé, mais qu’il était impensable de laisser passer cet anniversaire sans exprimer sa gratitude envers les millions de personnes qui font vivre Apple au quotidien.Il a ajouté que « penser différemment » reste au cœur de l’identité d’Apple. C’est cette philosophie qui a permis de concevoir des produits aidant les gens à s’exprimer, à se connecter et à créer des choses extraordinaires. En célébrant ces 50 ans, l’entreprise se dit profondément reconnaissante envers tous ceux qui ont participé à cette aventure et qui continuent d’inspirer ce que l’avenir réserve.

Voici la lettre complète de Tim Cook (traduite en français) :

Il y a cinquante ans, dans un petit garage, une grande idée est née. Apple a été fondée sur la simple conviction que la technologie devait être personnelle, et cette croyance – radicale à l’époque – a tout changé.



Le 1er avril marque 50 ans d’Apple. Du premier ordinateur Apple au Mac, de l’iPod à l’iPhone, de l’iPad à l’Apple Watch et aux AirPods, ainsi que des services que nous utilisons tous les jours – l’App Store, Apple Music, Apple Pay, iCloud et Apple TV – nous avons passé cinq décennies à repenser ce qui est possible et à mettre des outils puissants entre les mains des gens. À travers chaque avancée, une idée nous a guidés : le monde avance grâce aux personnes qui pensent différemment.



Car le progrès commence toujours par quelqu’un – un inventeur ou un scientifique, un étudiant ou un conteur – qui imagine une meilleure façon, une nouvelle idée, un chemin différent. Cet esprit a guidé Apple depuis le début. Mais il ne nous a jamais appartenu exclusivement.



Chaque invention que nous apportons au monde n’est que le début d’une histoire. Les chapitres les plus significatifs sont écrits par vous tous – les personnes qui utilisent notre technologie pour travailler, apprendre, rêver et découvrir. Vous avez réalisé des percées et lancé des entreprises. Vous avez remonté le moral d’êtres chers à l’hôpital et capturé les premiers pas de votre tout-petit. Vous avez couru des marathons, écrit des livres et ravivé des amitiés. Vous avez suivi votre curiosité, découvert votre chanson préférée et partagé des histoires qui nous relient tous.



Entre vos mains, les outils que nous créons ont amélioré des vies, et parfois même les ont sauvées. Et c’est cela qui nous inspire – non pas ce que la technologie peut faire seule, mais tout ce que vous pouvez accomplir avec elle.



Chez Apple, nous sommes davantage concentrés sur la construction de demain que sur le souvenir d’hier. Mais nous ne pouvions pas laisser passer cette étape sans remercier les millions de personnes qui font d’Apple ce qu’elle est aujourd’hui – nos équipes incroyables à travers le monde, notre communauté de développeurs, et chaque client qui nous a rejoints dans ce voyage. Vos idées inspirent notre travail. Votre confiance nous pousse à faire mieux. Vos histoires nous rappellent tout ce que nous pouvons accomplir quand nous pensons différemment.



Si vous nous avez appris quelque chose, c’est que les personnes assez folles pour croire qu’elles peuvent changer le monde sont celles qui y parviennent.



Alors, voici aux fous.



Aux inadaptés.

Aux rebelles.

Aux fauteurs de troubles.

Aux ronds dans les trous carrés.

À ceux qui voient les choses différemment.



À vous.

Les détails précis des célébrations seront dévoilés dans les prochaines semaines. Espérons que le patron lance de nouveaux produits, à l'image des 7 nouveautés dont l'iPhone 17e et MacBook Neo de la semaine dernière.



Note : nous sommes le 12 mars 2026, soit environ trois semaines avant le 50e anniversaire officiel d’Apple le 1er avril 2026.