Apple met en vente 7 produits : iPhone 17e, MacBook Neo / Air M5 / Pro M5 Max, Studio Display XDR

2026 marque les 50 ans d’Apple. Pour célébrer cet anniversaire, la marque démarre l’année avec une première vague de lancements particulièrement dense : sept produits annoncés en trois jours. Des Mac, un iPhone, des écrans et un iPad… il y en a pour tout le monde, notamment les petits budgets avec l'iPhone 17e et sur l'incroyable MacBook Neo à 699 €.

Récapitulatif des 7 premiers nouveaux appareils Apple en 2026

Apple vient de boucler l’une de ses semaines les plus chargées depuis des années. Entre le lundi 2 et le mercredi 4 mars 2026, la firme de Cupertino a présenté sept nouveaux produits, disponibles à la précommande dès maintenant avec des livraisons prévues le 11 mars. Cliquez sur les sous-titres pour avoir tous les détails de chaque nouveau produit Apple.

L’iPhone d’entrée de gamme revient avec la puce A19, le MagSafe (enfin), et le double de stockage de base par rapport au 16e, soit 256 Go. Le prix reste à 719 €. C’est une mise à jour solide pour ceux qui veulent rester dans l’écosystème Apple sans se ruiner.

L’iPad Air passe à la puce M4 avec 12 Go de RAM, contre 8 Go sur le modèle précédent. Les prix restent stables : 669 € pour le 11 pouces, 869 € pour le 13 pouces. Un bon équilibre puissance-prix.

Le produit phare de la semaine. Le MacBook Neo est le premier Mac propulsé par une puce de la famille iPhone, l’A18 Pro. Il démarre à 699 €, soit 500 € de moins que le MacBook Air M5. Il chute même à 599 € pour les étudiants et enseignants. Ecran Liquid Retina 13 pouces, 8 Go de RAM, 256 Go de SSD, 16 heures d’autonomie, quatre coloris vifs. Apple vise clairement les étudiants et les utilisateurs qui n’ont jamais franchi le pas vers le Mac.

Et pour 100 € de plus, vous avez 512 Go de disque et Touch ID sur le clavier. Notre coup de coeur !

Le MacBook Air passe au M5 et double son stockage de base à 512 Go. Le Wi-Fi 7 fait son apparition via la puce N1 et des performances jusqu'à 4x supérieures à celles du M4 sont promises par Apple pour les tâches d'intelligence artificielle. Le prix monte à 1199 € (+ 100 €). Une évolution notable, même si le bond de performance réel face au M4 reste modeste au quotidien pour la plupart des clients.

Les MacBook Pro 14 et 16 pouces arrivent avec les nouvelles puces M5 Pro et M5 Max, construites autour d’une architecture dite “Fusion” à deux dies. Le CPU monte à 18 coeurs, le M5 Pro gère jusqu’à 64 Go de RAM. Le stockage de base passe à 1 To. La puissance est au rendez-vous comme toujours, surtout pour l'IA qui tourne en local avec des capacités jamais vues sur portable.

La mise à jour du Studio Display reste en 5K 27 pouces à 60 Hz, mais gagne une webcam 12 mégapixels Center Stage et deux ports Thunderbolt 5. Le prix ne bouge pas, toujours 1 699 €. Une actualisation attendue depuis 2022, même si l’absence du 120 Hz déçoit dans cette gamme de prix. La puce A19 compense le tout.

Grande nouveauté : le Studio Display XDR remplace le Pro Display XDR avec un écran 5K 27 pouces mini-LED, 120 Hz ProMotion, 2 000 nits en HDR et plus de 2 000 zones de rétroéclairage local. Il démarre à 3 499 €. Un moniteur taillé pour les créatifs et les professionnels, à un tarif nettement plus accessible que son prédécesseur.

