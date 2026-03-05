Apple met en vente 7 produits : iPhone 17e, MacBook Neo / Air M5 / Pro M5 Max, Studio Display XDR

  • auteurAlexandre Godard
  • Il y a 9 heures (Màj il y a 5 heures)
apple logo original icon2026 marque les 50 ans d’Apple. Pour célébrer cet anniversaire, la marque démarre l’année avec une première vague de lancements particulièrement dense : sept produits annoncés en trois jours. Des Mac, un iPhone, des écrans et un iPad… il y en a pour tout le monde, notamment les petits budgets avec l'iPhone 17e et sur l'incroyable MacBook Neo à 699 €.

Récapitulatif des 7 premiers nouveaux appareils Apple en 2026

Apple vient de boucler l’une de ses semaines les plus chargées depuis des années. Entre le lundi 2 et le mercredi 4 mars 2026, la firme de Cupertino a présenté sept nouveaux produits, disponibles à la précommande dès maintenant avec des livraisons prévues le 11 mars. Cliquez sur les sous-titres pour avoir tous les détails de chaque nouveau produit Apple.

macbook neo jaune

iPhone 17 e

L’iPhone d’entrée de gamme revient avec la puce A19, le MagSafe (enfin), et le double de stockage de base par rapport au 16e, soit 256 Go. Le prix reste à 719 €. C’est une mise à jour solide pour ceux qui veulent rester dans l’écosystème Apple sans se ruiner.

iphone 17e hero apple rose 2

iPad Air M4

L’iPad Air passe à la puce M4 avec 12 Go de RAM, contre 8 Go sur le modèle précédent. Les prix restent stables : 669 € pour le 11 pouces, 869 € pour le 13 pouces. Un bon équilibre puissance-prix.

ipad air m4

MacBook Neo

Le produit phare de la semaine. Le MacBook Neo est le premier Mac propulsé par une puce de la famille iPhone, l’A18 Pro. Il démarre à 699 €, soit 500 € de moins que le MacBook Air M5. Il chute même à 599 € pour les étudiants et enseignants. Ecran Liquid Retina 13 pouces, 8 Go de RAM, 256 Go de SSD, 16 heures d’autonomie, quatre coloris vifs. Apple vise clairement les étudiants et les utilisateurs qui n’ont jamais franchi le pas vers le Mac.

Et pour 100 € de plus, vous avez 512 Go de disque et Touch ID sur le clavier. Notre coup de coeur !



macbook neo color jaune gris
macbook neo

MacBook Air M5

Le MacBook Air passe au M5 et double son stockage de base à 512 Go. Le Wi-Fi 7 fait son apparition via la puce N1 et des performances jusqu'à 4x supérieures à celles du M4 sont promises par Apple pour les tâches d'intelligence artificielle. Le prix monte à 1199 € (+ 100 €). Une évolution notable, même si le bond de performance réel face au M4 reste modeste au quotidien pour la plupart des clients.

macbook air m5 taille

MacBook Pro M5 Pro / M5 Max

Les MacBook Pro 14 et 16 pouces arrivent avec les nouvelles puces M5 Pro et M5 Max, construites autour d’une architecture dite “Fusion” à deux dies. Le CPU monte à 18 coeurs, le M5 Pro gère jusqu’à 64 Go de RAM. Le stockage de base passe à 1 To. La puissance est au rendez-vous comme toujours, surtout pour l'IA qui tourne en local avec des capacités jamais vues sur portable.

macbook pro m5 pro max

Studio Display 2

La mise à jour du Studio Display reste en 5K 27 pouces à 60 Hz, mais gagne une webcam 12 mégapixels Center Stage et deux ports Thunderbolt 5. Le prix ne bouge pas, toujours 1 699 €. Une actualisation attendue depuis 2022, même si l’absence du 120 Hz déçoit dans cette gamme de prix. La puce A19 compense le tout.

apple studio display ecran xdr

Studio Display XDR

Grande nouveauté : le Studio Display XDR remplace le Pro Display XDR avec un écran 5K 27 pouces mini-LED, 120 Hz ProMotion, 2 000 nits en HDR et plus de 2 000 zones de rétroéclairage local. Il démarre à 3 499 €. Un moniteur taillé pour les créatifs et les professionnels, à un tarif nettement plus accessible que son prédécesseur.

apple studio display xdr stand 2026

7 réactions

MaxiMinaj - iPhone

@Zeego
Cela ne signifie pas que c’est bon pour autant. On connaît les Apple Addict.

05/03/2026 à 18h47

stf17 - iPhone premium

Pas d’Apple TV

05/03/2026 à 16h27

Zeego - iPhone premium

Il y a d'énormes concessions faites, mais le prix est interessant pour un Mac. Ce MacBook Neo va être le premier Mac pour beaucoup de monde. Il va faire un carton !

05/03/2026 à 14h15

Stevenmtl - iPhone

@MaxiMinaj
j'irais pas jusqu'à dire que c'est de la daube mais totalement intéressant a mes yeux et rien de bluffant, vais évidemment garder mon iphone 16 pro max et pareil pour mon ipad pro M1. je fais aussi parti de ces gens qui n'ont plus besoin d'un ordinateur donc chaque nouveautés qui touche un macbook mac ... me laisse complètement froid. j'ai cru attendre qu'il y aurai des nouveau produit chaque jour de la semaine donc il reste aujourd'hui et demain et tout les produit qu'on pensait la semaine dernière qui m'intéressait pas ont déjà été annoncé... peut être une bonne surprise s'annonce

05/03/2026 à 13h09

Hugo - iPhone premium

Le MacBook Neo est top, faut se rendre compte du rapport qualité prix

05/03/2026 à 11h39

Zeego - iPhone premium

@MaxiMinaj
Des daubes qui vont se vendre par millions, oui !

05/03/2026 à 10h41

MaxiMinaj - iPhone

Oh bah tiens que de la daube

05/03/2026 à 09h57

