Fusion Architecture : la nouvelle arme d’Apple pour booster la puissance des Mac

On a longtemps considéré la finesse de gravure, exprimée en nanomètres, comme l’indicateur clé des gains de performance d’une puce. Avec sa nouvelle Fusion Architecture, Apple montre qu’il existe une autre manière d’augmenter à la fois la puissance et l’efficience. Explications.

Apple ne compte plus seulement sur les nanomètres pour accélérer ses Mac

Avec le lancement des puces M5 Pro et M5 Max, Apple ne se contente pas d’améliorer ses performances habituelles. La firme de Cupertino introduit quelque chose de fondamentalement nouveau dans sa façon de concevoir ses processeurs : la Fusion Architecture, une nouvelle approche inédite qui change la manière dont un système sur puce est physiquement construit.



Jusqu’ici, les puces Apple Silicon étaient taillées dans un seul et même morceau de silicium. Avec la Fusion Architecture, Apple prend une décision radicale : assembler deux dies distincts, c’est-à-dire deux blocs de silicium séparés, et les relier au sein d’un unique système sur puce. Ce mariage est rendu possible grâce à des techniques d’emballage avancées qui garantissent une connexion à très haute bande passante et à très faible latence entre les deux composants. Pour l’utilisateur final, le résultat est transparent : la machine se comporte comme si tout provenait d’un seul cerveau.



Pourquoi cette architecture ? La réponse tient à une contrainte physique fondamentale. Plus une puce est grande, plus elle est difficile et coûteuse à fabriquer avec un bon taux de rendement. En divisant la puce en deux dies gravés en 3 nanomètres de troisième génération, Apple contourne cette limite tout en réussissant à loger davantage de composants : un CPU de 18 cœurs, un GPU évolutif jusqu’à 40 cœurs, un Neural Engine 16 cœurs, un Media Engine, un contrôleur de mémoire unifiée, et même des contrôleurs Thunderbolt 5 directement intégrés au silicium.

La Fusion Architecture inaugurée pour la première fois sur les puces M5 Pro et M5 Max

Ce dernier point mérite qu’on s’y arrête. Intégrer les contrôleurs Thunderbolt 5 directement dans la puce, et non dans un composant externe séparé, représente une première dans l’industrie. Apple affirme que cela rend sa mise en oeuvre du Thunderbolt 5 la plus performante jamais réalisée.



La Fusion Architecture est aussi ce qui permet au M5 Pro de dépasser les 4x de puissance GPU pour l’IA par rapport au M4 Pro, et au M5 Max d’atteindre 6x par rapport au M1 Max. Ces chiffres deviennent possibles parce que chaque cœur du GPU embarque désormais un Neural Accelerator dédié, une décision de conception qui ne pouvait être rendue viable qu’en disposant de davantage d’espace silicium, précisément ce que la Fusion Architecture offre.



Cette innovation s’inscrit dans une continuité logique. Apple avait déjà franchi une étape similaire avec l’Ultra, en collant deux puces Max ensemble via la technologie UltraFusion. La Fusion Architecture descend ce principe à l’échelle des puces Pro et Max, en le raffinant pour les contraintes thermiques et énergétiques d’un ordinateur portable. C’est une manière de continuer à progresser sans se heurter aux limites physiques du silicium monolithique.



Ce que la Fusion Architecture révèle surtout, c’est la trajectoire d’Apple. La performance ne viendra plus uniquement de la finesse de gravure ou de la fréquence d’horloge, mais aussi de l’ingéniosité avec laquelle les blocs de silicium sont assemblés, connectés et coordonnés. Une quête infinie de puissance.