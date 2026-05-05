Pénurie de RAM : Apple réduit encore les options des Mac mini et Mac Studio

Apple fait face à une pénurie de RAM qui commence à impacter significativement ses Mac de bureau. Entre configurations supprimées et délais qui s’allongent, les Mac mini et Mac Studio deviennent plus limités que jamais, sur fond de forte demande liée à l’essor de l’IA.

Pénurie de RAM : Apple est actuellement en plein dedans !

La crise mondiale des puces mémoire continue de faire des dégâts dans le catalogue Apple. En l’espace de quelques semaines, le Mac mini et le Mac Studio ont tous deux perdu plusieurs configurations, laissant les acheteurs face à un choix de plus en plus restreint.



Le Mac Studio M3 Ultra en est l’exemple le plus frappant. Après avoir supprimé l’option 512 Go de RAM en mars, Apple a retiré en avril les modèles 256 Go et 128 Go des commandes acceptées. Aujourd’hui, il ne reste plus qu’une seule configuration disponible : 96 Go. Le Mac Studio, autrefois le Mac de bureau le plus configurable qu’Apple proposait, se vend désormais sans aucune option de mémoire. Son jumeau M4 Max est dans une situation similaire, avec des délais de livraison affichés entre neuf et dix semaines.

Le Mac mini encaisse lui aussi les coups. La version M4 Pro perd son option 64 Go, ne laissant que 24 et 48 Go. Mais le Mac mini M4 standard est également touché : l’option 32 Go disparait aussi, limitant les acheteurs aux seules configurations 16 et 24 Go. C’est le deuxième mouvement en quelques jours seulement pour ce modèle, après la suppression début mai de la version d’entrée de gamme à 256 Go de stockage, qui a de facto fait passer le prix plancher de 699 euros à 959 euros en France.

Lors des résultats du deuxième trimestre fiscal, Tim Cook avait clairement averti que le retour à l’équilibre entre l’offre et la demande pour le Mac mini et le Mac Studio prendrait encore plusieurs mois. Il avait aussi reconnu qu’Apple avait sous-estimé l’engouement pour ces machines de la part d’utilisateurs souhaitant faire tourner des outils d’IA en local, une demande qui entre en concurrence directe avec les géants du cloud pour s’approvisionner en puces mémoire. Des coûts significativement plus élevés sont attendus dès le mois de juin.



C'est clairement pas el bon moment pour s'offrir un Mac de bureau...