Apple : 111,2 milliards de dollars de revenus au T2 2026

Apple signe un trimestre largement au-dessus des attentes, avec des résultats record portés par l’iPhone et la croissance continue des Services, sans oublier le succès immédiat du MacBook Neo.

Apple dépasse toutes les attentes au deuxième trimestre 2026 avec 111,2 milliards de chiffre d’affaires

Apple a publié ce jeudi ses résultats financiers pour le deuxième trimestre de son exercice fiscal 2026, clos le 28 mars 2026. La firme de Cupertino affiche un chiffre d’affaires de 111,2 milliards de dollars, en hausse de 17 % sur un an, surpassant les prévisions de Wall Street qui tablait sur environ 109,7 milliards.



Le bénéfice net s’établit à 29,58 milliards de dollars, avec un bénéfice par action dilué de 2,01 dollars, en progression de 22 % par rapport à la même période l’an dernier. Les analystes anticipaient 1,94 dollar par action, Apple les a donc largement devancés.

L’iPhone tire la croissance, les Services battent un nouveau record absolu

L’iPhone reste le principal moteur financier d’Apple avec 56,99 milliards de dollars de revenus au cours du trimestre, un record pour un trimestre de mars. La gamme iPhone 17, ainsi que l’iPhone 17e lancé au cours de la période, a généré une demande qualifiée d’extraordinaire par Tim Cook lui-même.



Les Services confirment leur montée en puissance avec 30,98 milliards de dollars, soit un nouveau record historique toutes périodes confondues. Cette catégorie, qui regroupe l’App Store, Apple Music, iCloud ou encore Apple TV, s’impose désormais comme le deuxième pilier du modèle économique d’Apple.



Le Mac enregistre 8,40 milliards de revenus, porté notamment par le succès du MacBook Neo dont le lancement a été salué dans le monde entier. L’iPad affiche 6,91 milliards, dopé par la nouvelle gamme iPad Air M4. Les accessoires et produits connectés complètent le tableau avec 7,90 milliards de dollars.

Des bases installées au plus haut, un dividende en hausse

Le directeur financier Kevan Parekh a souligné que le flux de trésorerie opérationnel a dépassé les 28 milliards de dollars sur le trimestre, établissant un nouveau record pour un trimestre de mars. La base d’appareils actifs d’Apple atteint par ailleurs un niveau historique sur l’ensemble des catégories de produits et des zones géographiques.



En marge de ces résultats, le conseil d’administration a annoncé une augmentation de 4 % du dividende trimestriel, désormais fixé à 0,27 dollar par action. Un nouveau programme de rachat d’actions de 100 milliards de dollars a également été autorisé, signe de confiance dans la trajectoire financière du groupe.



Ces résultats marquent une accélération notable par rapport aux propres projections d’Apple, qui avait guidé vers une croissance de 13 à 16 % en janvier dernier. La réalité a dépassé le haut de la fourchette, portée par un catalogue produits particulièrement dense et des Services en plein essor.



Tout va pour le mieux chez Apple !