Les services d'Apple vont franchir les 100 milliards de dollars de revenus

Les services d'Apple dépassent la barre symbolique des 100 milliards de dollars de revenus annuels, consolidant une activité qui représente désormais près de la moitié des profits de la firme. Cette performance intervient alors que l'entreprise fait face à des pressions juridiques croissantes sur ses pratiques commerciales, notamment concernant l'App Store.

Une machine à cash qui éclipse des géants

Selon les estimations d'analystes compilées par Visible Alpha et relayées par le Financial Times, la division services d'Apple devrait générer 108,6 milliards de dollars sur l'année fiscale 2025, soit une progression de 13% par rapport à l'exercice précédent. Pour mettre ce chiffre en perspective, cette seule activité dépasserait le chiffre d'affaires annuel total de Disney ou Tesla.

Cette division regroupe l'App Store, iCloud, Apple Music, Apple TV, Apple Arcade, AppleCare et Apple Pay. Elle bénéficie également du lucratif accord avec Google qui fait du moteur de recherche le choix par défaut sur les appareils Apple, un contrat estimé à plusieurs milliards de dollars. Les analystes de JPMorgan soulignent que les services pourraient représenter un quart du chiffre d'affaires d'Apple mais jusqu'à 50% de ses bénéfices, grâce à des marges brutes atteignant 75%, bien supérieures aux 40% de l'iPhone.

Des défis juridiques qui s'accumulent

Cette croissance spectaculaire survient dans un contexte juridique tendu. Apple doit composer avec une procédure antitrust lancée par le ministère américain de la Justice, qui l'accuse d'exploiter une position monopolistique sur les smartphones. Au Royaume-Uni, un tribunal a récemment jugé qu'Apple avait abusé de son "pouvoir de marché quasi absolu", une décision pouvant entraîner jusqu'à 1,5 milliard de livres de dommages et intérêts. Le régulateur britannique prévoit également de placer l'écosystème iOS sous surveillance renforcée, ce qui pourrait obliger Apple à autoriser des app stores alternatifs.

Malgré ces turbulences, les analystes restent optimistes. Les services devraient représenter plus de 30% des revenus d'Apple d'ici 2030, avec des ventes potentielles de 175 milliards de dollars. L'expansion dans le sport en direct, notamment avec le contrat de 700 millions de dollars pour diffuser la Formule 1 aux États-Unis, illustre cette dynamique. À titre de comparaison, l'iPhone devrait générer environ 4% de croissance cette année, représentant la moitié des 415 milliards de dollars de revenus totaux anticipés pour l'exercice 2025.