WWDC 2026 : plus qu'une semaine avant de découvrir iOS 27

keynote applePlus qu'une semaine avant le coup d'envoi de la WWDC 2026. À l'approche de sa conférence annuelle dédiée aux développeurs, Apple commence à faire monter l'attente avec quelques clins d'œil habituels, tandis que les regards se tournent déjà vers les prochaines versions d'iOS, macOS et des autres systèmes de la marque.

WWDC 2026 : le grand rendez-vous Apple est dans exactement une semaine

Le compte à rebours est lancé. Dans sept jours, lundi 8 juin à 19h heure française, Apple donnera le coup d’envoi de sa WWDC 2026 avec le traditionnel keynote d’ouverture diffusé en direct depuis Apple Park. Une semaine, pas une de plus.

Pour marquer ce dernier virage avant le grand soir, Apple multiplie les petits gestes habituels qui font monter la pression. Greg Joswiak, vice-président marketing senior de la firme, a publié ce lundi un message sur les réseaux sociaux avec une vidéo animée mettant en scène le logo lumineux de la WWDC26, accompagnée d’un laconique “All systems glow for a great WWDC26 next week!”. Une formule qui joue sur le titre de la conférence, sobrement intitulée “Hello”.

Apple a également mis à disposition un fond d’écran officiel baptisé “Glow all out”, téléchargeable gratuitement depuis le site officiel, décliné en versions iPhone, iPad et Mac. Une playlist Apple Music dédiée à la WWDC26 vient compléter le dispositif pour ceux qui souhaitent patienter avec la bande-son d’Apple.

wwdc 2026 header

Côté contenu, les attentes sont immenses. iOS 27 sera évidemment le point central de la keynote, avec un ajustement visuel autour du Liquid Glass et une nouvelle approche d’Apple Intelligence. iPadOS 27, macOS, watchOS et visionOS suivront le même chemin. La conférence se tient pendant une semaine entière, réservée aux développeurs qui découvriront les nouveaux SDK et frameworks en avant-première.

On vous donne rendez-vous sur le live iPhoneSoft pour vivre l'événement en direct avec nous. Venez échanger avec la communauté et découvrez, au fil de la soirée, nos analyses et articles complets sur toutes les nouveautés annoncées.

2 réactions

David Xnov - iPhone

@Zeen - iPhone
Idem pour ma part, je changer tout les ans, mais maintenant terminer, je vois plus d’intérêt, j’ai un 14 pro max
, je n’ai pas changer pour le 15 pro max et cause du châssis en titane et ni pour le autre modèle, et en voyant le 17 pro max avec son châssis alu je trouve que cela fait cheap. Apple ne me fait plus rêver, et pourtant j’étais un fan depuis le tout premier. Comme tu dit la hype est tomber. Et puis mon iPhone fait encore largement le job pour mon utilisation, et ça me convient amplement, pour le peu de nouveauté qu’apporte les modèles après, je vois pas d’intérêt, l’ia chez apple c’est à la ramasse, la photo vidéo bon mon phone me suffit quand au reste c’est des os de plus en plus truffer de beug donc voilà.

01/06/2026 à 20h07

Zeen - iPhone

C’est plus palpitant comme avant… des promesses non tenues, des retards face à la concurrence alors qu’ils brassent des milliards, la hype s’est éteinte pour moi depuis 3/4 ans… la preuve je n’ai pas changé de telephone depuis alors qu’un moment je changeais tout les ans

01/06/2026 à 19h55

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