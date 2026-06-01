WWDC 2026 : plus qu'une semaine avant de découvrir iOS 27

Plus qu'une semaine avant le coup d'envoi de la WWDC 2026. À l'approche de sa conférence annuelle dédiée aux développeurs, Apple commence à faire monter l'attente avec quelques clins d'œil habituels, tandis que les regards se tournent déjà vers les prochaines versions d'iOS, macOS et des autres systèmes de la marque.

WWDC 2026 : le grand rendez-vous Apple est dans exactement une semaine

Le compte à rebours est lancé. Dans sept jours, lundi 8 juin à 19h heure française, Apple donnera le coup d’envoi de sa WWDC 2026 avec le traditionnel keynote d’ouverture diffusé en direct depuis Apple Park. Une semaine, pas une de plus.



Pour marquer ce dernier virage avant le grand soir, Apple multiplie les petits gestes habituels qui font monter la pression. Greg Joswiak, vice-président marketing senior de la firme, a publié ce lundi un message sur les réseaux sociaux avec une vidéo animée mettant en scène le logo lumineux de la WWDC26, accompagnée d’un laconique “All systems glow for a great WWDC26 next week!”. Une formule qui joue sur le titre de la conférence, sobrement intitulée “Hello”.



Apple a également mis à disposition un fond d’écran officiel baptisé “Glow all out”, téléchargeable gratuitement depuis le site officiel, décliné en versions iPhone, iPad et Mac. Une playlist Apple Music dédiée à la WWDC26 vient compléter le dispositif pour ceux qui souhaitent patienter avec la bande-son d’Apple.

Côté contenu, les attentes sont immenses. iOS 27 sera évidemment le point central de la keynote, avec un ajustement visuel autour du Liquid Glass et une nouvelle approche d’Apple Intelligence. iPadOS 27, macOS, watchOS et visionOS suivront le même chemin. La conférence se tient pendant une semaine entière, réservée aux développeurs qui découvriront les nouveaux SDK et frameworks en avant-première.



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