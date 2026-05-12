La pièce de 1 $ à l’effigie de Steve Jobs est officiellement en vente

Oui, c'est officiel ! La pièce de 1 $ American Innovation 2026 honorant Steve Jobs (représentant également la Californie) est mise en vente aujourd'hui par la United States Mint. Un nouvel objet à acquérir pour les fans d'Apple, mais encore faut-il pouvoir y accéder.

Détails de la pièce "Steve Jobs"

Design : Un jeune Steve Jobs assis en tailleur (col-roulé, jeans, baskets), en pleine réflexion devant un paysage typique du nord de la Californie (collines vallonnées avec chênes).

: Un jeune Steve Jobs assis en tailleur (col-roulé, jeans, baskets), en pleine réflexion devant un paysage typique du nord de la Californie (collines vallonnées avec chênes). Inscriptions : « Steve Jobs » et « Make Something Wonderful » (référence à une célèbre phrase de Jobs).

: « Steve Jobs » et « Make Something Wonderful » (référence à une célèbre phrase de Jobs). Avers : Statue de la Liberté (standard du programme).

: Statue de la Liberté (standard du programme). Programme : American Innovation $1 Coin, lancé en 2018 pour célébrer les innovateurs de chaque État.

Prix et disponibilité (au 12 mai 2026)

Rouleau de 25 pièces : 61 $ (soit 2,44 $ pièce).

: 61 $ (soit 2,44 $ pièce). Sac de 100 pièces : 154,50 $ (soit 1,55 $ pièce).

: 154,50 $ (soit 1,55 $ pièce). Limites par foyer : 10 rouleaux et 10 sacs maximum.

: 10 rouleaux et 10 sacs maximum. Vous pouvez choisir l'atelier de frappe : Philadelphie ou Denver.

: Philadelphie ou Denver. Vente directe sur le site de la US Mint.

C'est une pièce de collection (non circulante en pratique), même si elle a cours légal de 1 $. La production est limitée (environ 25 950 exemplaires pour cette version).

Contexte

Le gouverneur Gavin Newsom a personnellement soutenu cette nomination via le Steve Jobs Archive. C’est une belle reconnaissance de l’impact de Jobs sur l’innovation américaine. Espérons que John Ternus, futur CEO d'Apple à partir du 1er septembre, sera à la hauteur.