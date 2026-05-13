Apple rend hommage à 50 membres de sa communauté de développeurs

À l’approche de la WWDC 2026, Apple braque les projecteurs sur celles et ceux qui font vivre son écosystème au quotidien. L’entreprise a dévoilé une galerie de 50 développeurs et créateurs de communautés venus du monde entier, mettant en avant l’impact humain derrière l’univers Apple.

Apple met à l’honneur 50 figures de sa communauté développeurs

À quelques semaines de la WWDC 2026, Apple a mis en ligne une page inédite sur son portail développeurs : une galerie de 50 personnalités qui font vivre l’écosystème Apple au quotidien, loin des projecteurs des keynote.



Ces développeurs, créateurs de contenu, organisateurs d’événements et mentors viennent des quatre coins du monde, de l’Inde au Nigéria, de la France à l’Australie, en passant par le Brésil ou encore la Corée du Sud. Apple leur consacre une fiche individuelle, avec une courte biographie et un lien vers leur profil LinkedIn ou leurs ressources en ligne. Le message est clair : l’écosystème Apple ne se résume pas aux applications qui s’affichent sur l’App Store.

Parmi les profils mis en avant, on trouve Robin Kanatzar, ingénieure iOS et organisatrice française du Speaker Inclusion Program à Swift Connection, qui accompagne des intervenants issus de tous horizons pour les préparer à prendre la parole en conférence. Paul Hudson, créateur de Hacking with Swift au Royaume-Uni, figure également sur la liste : son site gratuit a aidé des millions de personnes à apprendre le développement iOS, et ses initiatives caritatives via Swift for Good ont permis de lever plus de 300 000 dollars. L’Anglais Antoine van der Lee publie quant à lui sa newsletter SwiftLee Weekly chaque mardi depuis 2017, sans interruption.



La diversité géographique est particulièrement frappante. Des communautés Swift actives sont représentées en Égypte avec SwiftCairo, au Nigeria avec le Codable Meetup de Lagos, en Malaisie avec SwiftLah!, ou encore en Arabie Saoudite. Apple semble vouloir montrer que son écosystème dépasse largement les centres technologiques habituels.



Cette initiative intervient dans un contexte particulier pour l’entreprise. Après le changement de direction avec l’arrivée de John Ternus à la tête d’Apple, et à l’aube d’une WWDC qui s’annonce chargée avec iOS 27 et ses nombreuses nouveautés, mettre en avant les acteurs humains qui font tourner la machine est un signal fort.



Les profils complets sont consultables directement sur le site Apple Developer.