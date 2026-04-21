Trump rend hommage à Tim Cook… à sa façon

L’annonce du départ de Tim Cook a suscité une réaction inattendue de Donald Trump, qui lui a rendu un hommage pour le moins singulier, entre compliments appuyés et anecdotes déroutantes.

Un hommage dans la délicatesse

L’annonce du départ de Tim Cook d’Apple en septembre prochain a provoqué une réaction inattendue : un long message publié par Donald Trump sur Truth Social, dans lequel le président américain rend un hommage aussi sincère qu’embarrassant au DG sortant.



Trump commence par affirmer avoir “toujours été un grand fan” de Tim Cook, avant de glisser une comparaison pour le moins surprenante avec Steve Jobs. Selon lui, Jobs aurait bien dirigé Apple, mais “pas aussi bien que sous Tim”. Une façon de complimenter Cook en passant… tout en enterrant le cofondateur légendaire de la firme.

Vient ensuite l’anecdote centrale, et elle vaut son pesant d’or. Trump raconte comment Cook l’a appelé dès son premier mandat pour régler un “problème assez important”, avant de livrer ce qui restera sans doute comme l’une des phrases les plus mémorables jamais écrites par un président américain au sujet d’un PDG de la tech : “Quand j’ai eu l’appel, j’ai dit, wow, c’est Tim Apple (Cook !) qui appelle, à quel point c’est énorme ? J’étais très impressionné d’avoir le patron d’Apple qui m’appelle pour me lécher le cul.” La phrase est bien réelle, vérifiable directement sur le post Truth Social original.



La suite tient plus du carnet de bord présidentiel que du vrai éloge. Trump décrit une relation fondée sur des appels réguliers, Cook sollicitant de l’aide à plusieurs reprises, Trump accordant “3 ou 4 GRANDES AIDES” selon ses termes, avec quelques refus quand les demandes lui semblaient trop agressives. Un tableau dans lequel Trump se présente naturellement comme le bienfaiteur indispensable.



Le message se conclut sur un satisfecit plus classique : “Tim Cook a eu une carrière EXTRAORDINAIRE, presque incomparable.” Une formule généreuse, mais perdue dans un texte qui parle autant de Trump que de Cook, et qui confirme une chose : quand il s’agit de rendre hommage, le 47e président des États-Unis ne fait vraiment rien comme tout le monde.