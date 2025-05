Hommage de Tim Cook pour le Memorial Day 25

En ce Memorial Day 2025, Tim Cook, PDG d’Apple, a rendu un hommage solennel aux soldats américains tombés au combat. À travers un message publié sur les réseaux sociaux, il a salué le courage et le sacrifice de ceux qui ont défendu les valeurs de liberté et de paix.

En ce 26 mai 2025, à l’occasion du Memorial Day aux États-Unis, Tim Cook, PDG d’Apple, a rendu hommage aux militaires américains tombés au combat. Dans un message publié sur le réseau social X (anciennement Twitter), il a exprimé sa gratitude envers ceux qui ont sacrifié leur vie pour la liberté du pays. Il a déclaré : « Nous sommes reconnaissants envers tous ceux qui ont combattu pour notre liberté. En ce Memorial Day, nous réfléchissons au courage et à l’altruisme des héros qui ont fait le sacrifice ultime pour notre pays ».

Le Memorial Day est une journée fédérale aux États-Unis dédiée à la mémoire des membres des forces armées décédés en service. Cette journée est marquée par des cérémonies, des moments de recueillement et des hommages à travers le pays. Le message de Tim Cook s’inscrit dans cette tradition de commémoration nationale, soulignant l’importance de se souvenir des sacrifices consentis pour la liberté.

Ce n’est pas la première fois qu’Apple et son PDG participent activement aux commémorations du Memorial Day. Par le passé, l’entreprise a mis en place des initiatives telles que la « Remembrance Table » à Apple Park, honorant les hommes et les femmes des forces armées ayant perdu la vie en service. Ces gestes témoignent de l’engagement d’Apple à reconnaître et à honorer ceux qui ont servi le pays avec bravoure.

En cette journée de mémoire, le message de Tim Cook rappelle l’importance de se souvenir et de rendre hommage à ceux qui ont donné leur vie pour la nation. Son hommage souligne le respect et la reconnaissance envers les héros qui ont façonné l’histoire des États-Unis par leur courage et leur dévouement.

We are grateful for all those who fought for our freedom. On Memorial Day, we reflect on the courage and selflessness of the heroes who made the ultimate sacrifice for our country.