WWDC 26 : les Mac mini M5, Apple TV 4K et HomePod mini 2 sont attendus

Alors que la WWDC 2026 s’annonce traditionnellement centrée sur les logiciels, avec comme star iOS 27 et le nouveau Siri, Apple pourrait bien créer la surprise en dévoilant du matériel. Voici les cinq produits qui ont le plus de chances d’être présentés lors de l’événement du 8 juin, dont le Mac mini M5, l'Apple TV 4K de 4e génération ou encore le HomePod mini 2.

1. Mac Studio M5 & Mac mini M5

Les Mac Studio et Mac mini M4 sont en rupture de stock ou fortement retardés chez de nombreux revendeurs. Les versions M5 étaient initialement attendues au milieu de l’année, ce qui rend une annonce à la WWDC tout à fait plausible. Ces deux Mac M5 sont particulièrement appréciées des développeurs, un public très présent à la WWDC 26. Une présentation lors du keynote du 8 juin serait donc logique pour Apple.

2. Nouvelle Apple TV 4K

Le boîtier Apple TV 4K n’a pas été mis à jour depuis longtemps (2022). Un nouveau modèle 4K avec puce plus puissante, Wi-Fi 7 et surtout une meilleure intégration avec le nouveau Siri est très attendu. L'accent serait mis sur les jeux AAA et l'IA.

3. HomePod 3

Un nouveau HomePod de grande taille serait le bienvenu. Il profiterait de la nouvelle version de Siri et d’une qualité audio encore améliorée.

4. HomePod mini 2

La petite enceinte connectée d’Apple mérite elle aussi une mise à jour, le HomePod mini datant de 2020. Le HomePod mini 2 pourrait gagner en puissance, en son et en fonctionnalités domotiques.

5. « HomePad »

Il s’agirait d’un nouvel appareil domotique avec écran (entre 6 et 7 pouces), pensé comme un hub central pour la maison. Selon les rumeurs, le HomePad pourrait cependant être repoussé à l’automne, en même temps que le déploiement massif de Siri propulsé par Gemini.

Pourquoi une annonce à la WWDC est possible ?

Apple a plusieurs produits « prêts » qui n’attendent que la nouvelle version de Siri pour briller. Les présenter en juin permettrait à la marque de :

Montrer immédiatement les capacités de la nouvelle Siri sur du vrai matériel

Donner un coup de projecteur à tvOS 27

Créer de l’excitation avant la rentrée

Même si la majorité des observateurs s’attendent à une WWDC « software only », l’histoire nous a montré qu’Apple adore les surprises, notamment du côté du Mac.



Quel produit aimeriez-vous voir annoncé à la WWDC 26 : un nouveau Mac mini M5, un Apple TV 4K rafraîchi, ou un HomePod mini 2 ?