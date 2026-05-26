Tim Cook rend hommage aux soldats : son message annuel pour Memorial Day 26

Comme chaque année, Tim Cook a publié ce lundi 25 mai 2026 un message d’hommage à l’occasion du Memorial Day, journée nationale de commémoration des soldats américains tombés au combat. Un jour férié particulier pour eux.

Le message de Tim Cook

Le CEO d’Apple a écrit sur X :

En ce Memorial Day, nous rendons hommage à tous ceux dont le courage a façonné notre identité nationale. Leur sacrifice est le fondement de la liberté dont nous jouissons chaque jour, et nous leur sommes profondément reconnaissants de leur engagement.

Ce message s’inscrit dans une tradition bien établie : Tim Cook publie chaque année un hommage pour le Memorial Day et le Veterans Day, souvent accompagné d’un visuel sobre et respectueux.



Depuis de nombreuses années, le dirigeant d’Apple profite de ces journées de commémoration pour saluer le sacrifice des militaires américains. Il lui est déjà arrivé de mettre en avant des vétérans qui travaillent chez Apple, soulignant l’importance des valeurs de service et d’engagement au sein de l’entreprise.

This Memorial Day, we remember the many people whose courage shaped who we are as a nation. Their sacrifice is the foundation of the freedom we enjoy every day, and we are grateful for their service. — Tim Cook (@tim_cook) May 25, 2026

Moins de polémiques cette année

L’an dernier, le message de Tim Cook avait suscité de nombreuses réactions politiques, notamment en raison du contexte des annonces douanières de l’administration Trump. Cette année, les réponses ont été nettement plus apaisées et centrées sur le sens de la journée, avec une majorité de messages de soutien et de reconnaissance.



Ce type de publication montre l’attachement de Tim Cook aux traditions américaines et à la reconnaissance des forces armées. Même si Apple est une entreprise globale, son dirigeant continue de marquer ces dates importantes pour le peuple américain. Le dirigeant le fait aussi pour les journées dédiées aux minorités.



Le Memorial Day reste un moment important de recueillement aux États-Unis.

Que pensez-vous de cette tradition annuelle de Tim Cook ? Trouvez-vous important que les dirigeants d’entreprises s’expriment sur ces sujets ?