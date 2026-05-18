WhatsApp se met enfin au Liquid Glass sur iPhone

WhatsApp commence enfin à adopter pleinement le design Liquid Glass d’iOS 26 sur iPhone. Avec la dernière mise à jour disponible sur l’App Store, l’application de Meta modernise son interface avec des effets de transparence et de profondeur inspirés du nouveau langage visuel d’Apple.

WhatsApp passe au Liquid Glass sur iPhone

Pendant des mois, WhatsApp a été l’une de ces grandes applications qui traînaient les pieds. Depuis qu’Apple a lancé le Liquid Glass avec iOS 26, les utilisateurs attendaient que Meta joue le jeu. La mise à jour 26.19.75, disponible sur l’App Store depuis ce soir, semble marquer un tournant : le déploiement s’accélère clairement.



Le changement le plus visible concerne la barre de navigation en bas de l’écran. Elle adopte désormais cet effet de verre flottant caractéristique d’iOS 26, avec une transparence qui laisse deviner le contenu derrière elle. Les boutons, les menus contextuels et le clavier suivent le même traitement : effets de flou, profondeur, animations fluides au toucher. L’interface cesse enfin de ressembler à une app figée dans l’ère pré-iOS 26.

Ce déploiement n’est pas tombé du ciel. Selon WABetaInfo, Meta expérimente le Liquid Glass sur WhatsApp depuis octobre 2025, d’abord dans des builds TestFlight très restreintes, puis progressivement via l’App Store. Les versions 25.28.75 et 26.14.76 avaient déjà introduit le design pour une fraction des utilisateurs. C'est désormais officiel pour tous !



La version visible ce soir représente donc une étape importante dans ce déploiement élargi. Si vous ne voyez pas encore le nouveau look après la mise à jour, vérifiez que l’option “Réduire la transparence” est bien désactivée dans les réglages d’accessibilité d’iOS, elle peut bloquer l’effet. Le reste dépend des serveurs de Meta, qui activent la fonctionnalité par vagues côté utilisateur.



WhatsApp n’est pas la seule grande app à avoir pris son temps. La pression monte sur toutes les applications populaires pour s’aligner sur le langage visuel d’Apple.