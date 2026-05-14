Meta lance « Instants » : des photos éphémères sur Instagram pour concurrencer Snapchat

Meta a officiellement annoncé le lancement d’Instants, une nouvelle fonctionnalité sur Instagram dédiée au partage de photos éphémères. Ces images disparaissent automatiquement après avoir été vues par les amis ou au bout de 24 heures, dans la pure lignée de Snapchat.

Comment fonctionnent les Instants ?

Voici ce qu’il faut savoir sur les Instants :

Les Instants s’affichent pendant une courte période uniquement.

Les réactions et réponses apparaissent directement dans les messages privés (DM) et non sous la publication.

Les photos sont conservées dans les archives de l’utilisateur pendant un an et peuvent être repartagées en Stories.

Impossible d’éditer les Instants : pas de filtres, stickers, musique ou modifications, uniquement un texte de légende.

Cette simplicité volontaire les distingue clairement des Stories traditionnelles d’Instagram, qui restent beaucoup plus personnalisables.

Une application dédiée pour un accès ultra-rapide à la caméra

En plus de l’intégration native sur Instagram, Meta propose une application indépendante appelée Instants.

Objectif : offrir un accès encore plus rapide à la caméra, exactement comme Snapchat.

L’application compagnon est actuellement en phase d’expérimentation et disponible uniquement dans certains pays, dont l’Espagne, l’Italie et les États-Unis. Elle permet de partager des Instants qui apparaissent aussi bien dans l’application dédiée que sur Instagram, et vice versa.

Sur Instagram, vous pouvez créer un Instant directement depuis la section Messages (DM) grâce à un nouveau bouton caméra.

Confidentialité renforcée

Souvent critiquée sur ce point, Meta prend les devants et met l’accent sur la protection de la vie privée :

Les Instants ne peuvent ni être capturés par capture d’écran ni enregistrés.

Ils peuvent être partagés uniquement avec ses Close Friends ou avec ses abonnés mutuels (personnes que vous suivez en retour).

Expérience pensée pour le quotidien

Meta positionne Instants comme un espace pour les photos décontractées du quotidien : selfies rapides, moments spontanés, sans pression de perfection. L’interface est volontairement minimaliste pour encourager le partage authentique.

Disponibilité

Instants sur Instagram : disponible dans le monde entier dès aujourd’hui.

Application Instants dédiée : téléchargeable dans les pays sélectionnés pour ce test.

Bon à savoir, les Instants partagés via l’application apparaissent pour vos amis sur Instagram, et ceux partagés sur Instagram sont visibles dans l’application dédiée.

Cette nouvelle fonctionnalité renforce la stratégie de Meta pour diversifier les formats de contenu sur Instagram et reconquérir une partie du public jeune qui avait migré vers Snapchat. Les premiers retours et l’évolution de l’expérience seront à suivre dans les prochaines semaines.

Télécharger l'app gratuite Instants, une app d’Instagram