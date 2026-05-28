Facebook Plus et Instagram Plus arrivent à 3,99 $/mois (bientôt Meta One)

Meta accélère sa stratégie de monétisation. Après WhatsApp Plus, le groupe lance officiellement Facebook Plus et Instagram Plus aux États-Unis et progressivement dans le reste du monde, au prix de 3,99 $ par mois chacun.

Ce que proposent ces nouveaux abonnements

Instagram Plus (3,99 $/mois) inclut notamment :

Statistiques avancées sur les Stories (nombre total de re-vues)

Listes d’audience illimitées pour les Stories

Mise en avant d’une Story une fois par semaine

Prolongation d’une Story au-delà de 24 heures

Prévisualisation anonyme des Stories

Publication directe dans le profil ou les Highlights sans apparaître dans le fil d’actualité

Réactions Super Heart animées, icônes personnalisées, polices pour la bio, etc.

Facebook Plus propose un ensemble de fonctionnalités similaires adaptées à la plateforme. Meta a indiqué que de nouvelles fonctionnalités seront ajoutées régulièrement. De quoi favoriser encore un peu plus les influenceurs qui ont les moyens et écraser les petits créateurs...

Meta One : l’abonnement tout-en-un en préparation

Selon Naomi Gleit au micro de TechCrunch, vice-présidente produit chez Meta, l’objectif à terme est de regrouper Facebook Plus, Instagram Plus et WhatsApp Plus au sein d’une offre unique baptisée Meta One, qui nous rappelle furieusement Apple One (et puis Google One). Cela permettrait aux utilisateurs d’accéder à l’ensemble des fonctionnalités premium sur les trois plateformes avec un seul abonnement.



Ce lancement intervient alors que Meta fait face à une forte pression des investisseurs concernant ses dépenses colossales en intelligence artificielle. L’entreprise prévoit de dépenser entre 125 et 145 milliards de dollars cette année, principalement dans des centres de données IA. L’annonce de ces abonnements a d’ailleurs fait grimper l’action Meta de plus de 3 % à Wall Street.

Rappel : versions sans publicité en Europe

Depuis 2023, Meta propose déjà en Europe des versions payantes et sans publicité de Facebook et Instagram, afin de se conformer à la réglementation européenne sur la protection des données (RGPD). Les nouveaux abonnements Plus s’inscrivent dans cette logique de diversification des revenus.

Verdict iPhoneSoft

À 3,99 $ par mois, Facebook Plus et Instagram Plus visent clairement les créateurs de contenu et les utilisateurs très actifs. Le projet Meta One pourrait devenir un abonnement attractif si Meta parvient à bien l’intégrer.

Vous allez souscrire à Instagram Plus ou Facebook Plus ? Quelles fonctionnalités vous tentent le plus ? Dites-le-nous en commentaire !