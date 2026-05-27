Halide Mark III : l’app photo pour iPhone se réinvente avec trois nouveautés majeures

Avec Halide Mark III, l’application photo culte sur iPhone franchit une nouvelle étape. Entre nouveaux rendus inspirés de l’argentique, éditeur RAW intégré et interface repensée pour les photographes exigeants, cette mise à jour 3.0 transforme profondément l’expérience de prise de vue mobile.

Halide Mark III : une grosse mise à jour

Depuis fin 2024, la mise à jour 3.0 de Halide était annoncée. Elle est désormais disponible sous le nom Halide Mark III, et elle marque un tournant significatif pour l’application photo la plus appréciée des utilisateurs d’iPhone exigeants.

Halide Looks

La première nouveauté s’appelle Halide Looks. Il s’agit d’un système de rendus photographiques physiquement précis, inspirés de procédés argentiques et numériques, qui s’appliquent dès la prise de vue. Cinq looks sont proposés au lancement : Valencia pour les paysages urbains avec des contrastes marqués, Rembrandt pour les portraits avec un rendu très travaillé des teintes de peau, Nova pour les scènes extérieures avec des hautes lumières douces et pêche, Zephyr pour une approche plus neutre à caractère filmique, et Chrome Noir pour le noir et blanc panchromatique. Chaque look a été développé avec une intention photographique précise, loin des simples filtres que l’on trouve habituellement sur l’App Store.

Photo Lab

La deuxième grande nouveauté est le Photo Lab, un éditeur RAW intégré directement dans l’application. En quelques gestes, il est possible d’ajuster l’exposition, d’auditionner les différents looks, ou d’activer la simulation film et le HDR. En version bêta, il prend également en charge les fichiers RAW issus d’appareils photo Canon, Sony, Nikon, Leica, Fujifilm et Hasselblad. C’est une évolution inédite pour Halide, qui sort pour la première fois de son rôle strictement centré sur la photo iPhone. Cette fonctionnalité sera particulièrement utile sur iPad, où l’application est désormais disponible.

Interface

La troisième nouveauté concerne l’interface de prise de vue, entièrement repensée autour de la composition. Des ratios issus de la photographie argentique sont accessibles directement : 3:2 (format 35 mm), 1:1 (moyen format), et un mode panoramique en 65:24. Un ratio dynamique pour Instagram s’adapte automatiquement selon l’orientation. Des outils d’aide à la composition font également leur apparition, dont la règle des tiers, le nombre d’or et le rabattement du rectangle. L’ancienne interface Mark II reste disponible en option pour ceux qui y sont habitués.



Halide Mark III est une mise à jour gratuite pour les acheteurs de Mark II et pour les abonnés. Pour les nouveaux utilisateurs, l’application est disponible à 69,99 euros, avec un abonnement à 21,99€/an.