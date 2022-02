Halide Mark II ajoute une fonction de traitement par lots

Hier, Halide a mis à jour sa populaire application d'appareil photo pour iOS et iPadOS qui permet aux utilisateurs de prendre des clichés avec un contrôle total. Les nouveautés de cette version 2.7 se concentre sur les actions par lots et une fonction améliorée pour "sauver des images".

Halide sauvegarde mieux vos photos

Les développeurs ont donc déployé Halide 2.7, une mise à jour visant à rendre l'application plus facile et plus fiable à utiliser.



Fin 2021, les utilisateurs de Halide ont constaté que, parfois, ils ne pouvaient pas sauvegarder les photos prises avec l'application. Toutefois, les développeurs ont indiqué qu'il s'agissait d'un problème lié à iOS et non à l'application Halide elle-même.



Mais avec la nouvelle version, Halide stocke une copie de l'image dans l'application pour lutter contre ce bogue connu, ce qui permet aux utilisateurs de continuer à prendre des photos. Ensuite, grâce à la fonction « Image Rescue », un utilisateur peut revenir à la photo et choisir de la déplacer hors de l'appareil d'une autre manière, comme AirDrop.

Le traitement par lots est arrivé

L'équipe a également apporté une fonctionnalité demandée depuis longtemps : le traitement par lots. Les utilisateurs peuvent désormais effectuer rapidement des actions par lots, comme la sélection et la suppression partagée de plusieurs photos à partir de la nouvelle vue en grille.



Un appui long sur une image dans la grille permettra aux utilisateurs de faire apparaître un menu contextuel, permettant de supprimer, de mettre en favori ou de partager une photo.



La grille affichera également une icône en forme de cœur au-dessus des photos préférées d'un utilisateur, offrant ainsi un moyen rapide de séparer les meilleures images d'une prise de vue des autres.



Rappelons enfin que Halide, une app primée par Apple, est sans cesse à la pointe de l'innovation. En octobre, Halide 2.5 a notamment introduit la macrophotographie pour tous à partir de l'iPhone 8, alors qu’Apple la réserve aux iPhone 13 Pro.

