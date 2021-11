Twitch ajoute la fonction SharePlay de FaceTime

Si vous aimez les jeux vidéo, notamment en tant que spectateur, vous devez sans doute connaître la célèbre plateforme Twitch (v12.0, 162 Mo, iOS 12.4) qui permet de regarder des streamers, ou d'en devenir un soi-même. Pour pouvoir suivre les différents lives de n'importe où, une application mobile est disponible sur l'App Store et le Play Store, permettant la prouesse.

Et aujourd'hui, la version iOS a le droit à une mise à jour qui ajoute une fonctionnalité importante : SharePlay. Ainsi, vous pourrez suivre les lives avec un ami, ou plusieurs, grâce à FaceTime !

Pour utiliser SharePlay avec Twitch, les participants doivent lancer un appel FaceTime entre eux, puis ouvrir l'application Twitch sur un flux à regarder ensemble. Tous les participants doivent avoir installé l'application Twitch et être connectés avec un compte Twitch. À noter qu'il faut que tous les participants aient iOS 15 sur leur appareil.

Want to watch Twitch with all your friends? Now you can on iPhone and iPad devices through SharePlay! 📱



Learn more about how to watch streams together in a FaceTime call here: https://t.co/PIWwZ3OkpO