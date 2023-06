L'application Broadcasts active la fonction SharePlay

Il est facile de partager du contenu quand vous êtes à côté d'une personne, cela peut se faire chez vous, sur votre lieu de travail, dans la rue... Mais, cela devient nettement plus difficile quand la personne est à plusieurs kilomètres de vous. Pour les personnes qui ont envie de consommer du contenu à plusieurs et qui sont loin l'une de l'autre, Apple propose SharePlay, une fonctionnalité qui connecte les gens même à distance. Les développeurs sont de plus en plus nombreux à intégrer cette fonctionnalité dans leur app, ce qui offre une expérience plus conviviale !

Broadcasts ajoute SharePlay

Sur l'App Store, les applications qui proposent un accès à des centaines de milliers de radios à travers le monde sont nombreuses, toutefois, il y en a une qui arrive à se démarquer du lot par rapport aux autres, il s'agit de : Broadcasts.

Si vous ne connaissez pas encore cette application, elle vous permet d'écouter facilement des webradios du monde entier et filtre celles-ci par pays afin d’identifier rapidement celles qui diffusent les programmes qui ont le plus de chances de vous intéresser.



L'avantage de Broadcasts, c'est que l'application est disponible dans tout l'écosystème Apple, vous retrouvez l'app sur iOS, iPadOS, macOS, tvOS, watchOS et même sur CarPlay pour écouter vos webradios préférées au volant de votre voiture. Il manque plus que l'application sur visionOS l'année prochaine et la boucle sera bouclée.

Comme nous l'apprend 9to5mac, Broadcasts a récemment déployé une nouvelle mise à jour qui apporte une fonctionnalité qui était très attendue : SharePlay. La version 3.2 de la célèbre application annonce la prise en charge de la fonctionnalité d'Apple pour permettre d'inviter d'autres utilisateurs Apple à rejoindre une session d'écoute.



Cette initiative du développeur Steve Troughton-Smith est une bonne chose pour l'aspect convivial de l'application, les utilisateurs vont pouvoir écouter des émissions de radio à plusieurs via une simple invitation. De plus... Avec iOS 17, SharePlay va évoluer !

SharePlay a été initialement conçu pour être utilisé avec FaceTime afin de permettre aux utilisateurs de profiter des mêmes médias que d'autres personnes lors d'une conversation. Par la suite, les utilisateurs ont pu élargir les possibilités d'utilisation de la fonctionnalité en lançant SharePlay à l'aide de Messages. À partir d'iOS 17, il sera possible de démarrer une session SharePlay en utilisant AirDrop en plus des méthodes actuelles.



Autres bonnes nouvelles de la version 3.2 de Broadcasts, c'est la synchronisation iCloud qui débarque enfin. Les utilisateurs vont pouvoir avoir les mêmes favoris sur leur iPhone, iPad, Mac... Sans avoir besoin à chaque fois d'adapter ses favoris sur chaque appareil. Dernier point intéressant, c'est le "Lire maintenant", Broadcasts apporte la même expérience que les services de streaming vidéo : la continuité de lecture sur chaque appareil.

Télécharger l'app gratuite Broadcasts