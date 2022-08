Instagram songe enfin à ajouter la fonction "pas intéressé" à son application

Ce n'est pas trop tôt... Après n'en avoir fait qu'à sa tête, Instagram teste plusieurs nouvelles fonctionnalités qui devraient redonner un peu de pouvoir aux utilisateurs sur leur manière de consommer du contenu sur la plateforme.

Pour une fois, Instagram écoute (un peu) la communauté

Après vous avoir obligé à suivre son algorithme, Instagram veut vous donner un peu plus de pouvoir. Comme annoncé dans un article de blog paru aujourd'hui, le réseau social teste actuellement deux nouvelles fonctionnalités.



La première n'est autre que l'ajout du bouton "pas intéressé". Comme sur Twitter, le fait d'activer cette fonction sur une publication permet de la masquer automatiquement et de faire comprendre à l'application que vous ne souhaitez plus voir du contenu similaire à celle-ci.

Pour pousser le contrôle encore plus loin, il sera également possible d'ajouter des mots, des phrases, des émojis ou encore des hashtags dans une liste spéciale, une sorte de liste rouge, qui signalera à l'algorithme que cela ne doit plus être dans votre champ de vision lorsque vous naviguez.



Instagram reconnaît que sa méthode n'est pas parfaite et c'est pourquoi en ajoutant un compte comme favoris, il sera plus souvent présent mis en avant, dans les premières publications. Il en va de même pour le bouton "Follow".



Dans cette section, vous retrouverez exclusivement les publications des personnes que vous suivez, et ce, dans l'ordre chronologique. Tout ceci est encore en phase d'essai mais nul doute que cela devrait faire plaisir à un grand nombre d'utilisateurs qui se sent de moins en moins écouté.

Télécharger l'app gratuite Instagram