Comment est née l'application photo Halide Mark II sur iPhone

Le vainqueur d'un Apple Design Award 2022 est de nouveau à l'honneur du côté du constructeur américain. L'application Halide Mark II est effectivement mise au premier plan avec un article "Behind the design" signé Apple. L'occasion de (re)découvrir cet appareil photo numérique unique et son créateur, Sebastiaan de With.



Behind the Design est une série hebdomadaire qui explore les pratiques et les philosophies de conception de chacun des 12 lauréats des Apple Design Awards 2022. Dans chaque histoire, le lecteur passe derrière les écrans avec les développeurs et les concepteurs de ces apps et jeux primés pour découvrir comment ils ont donné vie à leurs remarquables créations.

L'histoire d'Halide Mark II

Sebastiaan de With, de l'Halide Mark II, est un homme de l'analogique dans un monde numérique. En tant que cofondateur et responsable de la création chez Lux Optics - la société à l'origine de l'application d'appareil photo primée par l'Apple Design Award - Sebastiaan de With n'est pas étranger au design ou à la photographie numérique. Mais il est aussi un grand fan de la déconnexion.

Celui qui adore prendre un stylo et un carnet ou aller dans les bois a conçu l'application d'appareil photo minimaliste pour offrir "l'excitation sans l'intimidation".



Cette double passion pour l'art analogique et la conception numérique se retrouve forcément dans Halide Mark II, une application qui combine la puissance d'un reflex numérique moderne avec la joie et la beauté d'un appareil photo manuel classique. L'idée de Sebastian lui est venue comme suit d'après l'article d'Apple :

Les appareils photo sont juste tellement amusants à utiliser. Donnez un appareil photo à un enfant et il jouera avec la bague d'ouverture, les cadrans et les interrupteurs. Je me suis dit : "Peut-être pouvons-nous apporter un semblant de ce plaisir à une application sur un morceau de verre".

Les fonctionnalités de Halide Mark 2

Doté de fonctionnalités professionnelles mais accessibles à ceux qui apprennent à se familiariser avec les réglages ISO, Halide se veut être un équilibre parfait entre le professionnel et le pratique. De plus, grâce à son ensemble de fonctions épuré et bien organisé, même les réglages haut de gamme tels que le mode de profondeur et les histogrammes ne sont jamais bien loins. En fait, les développeurs de Lux Optics, Sebastian et Ben n'ont pas créé une app mais un appareil photo.



Le duo a sorti la première version de Halide en 2016, visant à proposer l'accessibilité de l'application appareil photo d'Apple tout en offrant des fonctionnalités avancées. Et c'est ce qui leur a permis de recruter une troisième personne dans l'équipe, la développeuse iOS Rebecca Slatkin. Si elle n'était pas aussi passionnée par la photographie, son apport a permis d'améliorer l'accès à l'application aux personnes de tous les niveaux. Pour cela, les commandes ont été simplifiées au possible et positionnées de manière à que tout soit naturel. La coloration jaune générale rend également hommage aux appareils photo classiques.



La simplification ne s'est pas limitée à l'interface mais est aussi présente dans les fonctions avancées de l'appareil photo. Pour rendre le RAW plus facile, un format non compressés prisés par les professionnels, l'équipe a développé Instant RAW, qui utilise l'apprentissage automatique pour aider les gens à prendre et à traiter des images RAW instantanément.

Bref, une superbe application à découvrir, malgré un système d'abonnement toujours très discutable pour ce genre de service. 2,99 € par mois, 12,49€ par an ou 59,99€ à vie.



PS : l'équipe a d'autres apps dans son portefeuille comme Spectre Camera, une application d'exposition longue alimentée par l'apprentissage automatique, et bientôt Light Forecast, une application qui utilise l'apprentissage automatique et des modèles prédictifs pour vous avertir lorsqu'un coucher de soleil particulièrement pittoresque se profile.

Télécharger l'app gratuite Halide Mark II - Photo pro