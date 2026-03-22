Apple voulait racheter l'app Halide pour l'iPhone 18 Pro

La caméra de l'iPhone 18 Pro s'annonce comme l'une des grandes ambitions d'Apple pour septembre prochain. Ouverture variable, diaphragme mécanique sur le grand-angle... la firme de Cupertino vise clairement un niveau supérieur. Et pour y parvenir, elle aurait envisagé une acquisition assez surprenante : celle de Lux Optics, l'éditeur derrière l'application Halide.

Apple intéressée par Halide

Selon The Information, des discussions auraient eu lieu à l'été 2025 entre Apple et Lux Optics. L'objectif était clair : enrichir l'app Appareil photo native avec des contrôles avancés, à la hauteur des ambitions matérielles de l'iPhone 18 Pro. Halide s'impose depuis des années comme la référence des applis photo tierces sur iOS, avec une gestion manuelle poussée de l'exposition, de la mise au point ou du format RAW. Autant de fonctionnalités qu'Apple aurait bien aimé intégrer directement dans son propre écosystème.

Les négociations se sont cependant arrêtées en septembre, les deux cofondateurs Ben Sandofsky et Sebastiaan de With (qui a rejoint Apple récemment) estimant que de nouvelles mises à jour pourraient augmenter la valeur de leur société avant une éventuelle cession.

C'est finalement un procès qui révèle toute l'histoire. En décembre 2025, Sandofsky a licencié de With, l'accusant d'avoir détourné plus de 150 000 dollars de fonds de l'entreprise depuis 2022 pour des dépenses personnelles. Pire, il lui reproche d'avoir transmis du code source et des documents confidentiels à Apple lors de son recrutement, officialisé en janvier 2026 au sein de l'équipe Design.

Les avocats de de With réfutent toute divulgation de propriété intellectuelle et qualifient la plainte de représailles, après que leur client aurait lui-même signalé des irrégularités financières en interne. Apple, de son côté, n'est mise en cause dans aucune des accusations.

L'affaire reste à trancher devant la justice californienne, mais elle lève le voile sur une stratégie logicielle qu'Apple gardait bien secrète.