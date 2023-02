Halide lance le téléobjectif (zoom) neuronal pour tous les iPhone

Si vous avez un iPhone 14 Pro ou tout autre "Pro" récent, vous avez déjà un capteur pour zoomer, aussi appelé téléobjectif. Trois fois sur le dernier iPhone, et deux fois sur les autres. Mais si vous n'avez "qu'un" iPhone 14 de base, un iPhone 13 mini, un iPhone 12 ou autre iPhone 11, vous n'avez pas la possibilité de prendre des clichés rapprochés sans compromettre la qualité. Mais c'est là qu'intervient la dernière mise à jour de l'application de caméra tierce Halide.

Halide 2.11 offre le zoom à tous

Après avoir offert le mode macro à tous les iPhone, Halide 2.11 se dote d'une nouvelle fonctionnalité appelée "Neural Telephoto", qui ajoute des lentilles virtuelles à l'interface de l'application afin d'améliorer les détails des prises de vue en appliquant la même méthode d'apprentissage automatique que le premier mode cité.



Normalement, lorsque vous utilisez le zoom numérique pour agrandir une zone de l'image, le nombre de mégapixels diminue, ce qui réduit la qualité de l'image et donne lieu à des photos floues et pixelisées. Concrètement, on perd grandement en précision.



Le "Neural Telephoto" améliore l'image grâce à son système d'apprentissage automatique, ce qui permet d'obtenir de bien meilleurs résultats avec un zoom virtuel 2x.

Les photos prises au téléobjectif virtuel sont zoomées et améliorées grâce à l'apprentissage automatique en HEIC et JPEG, mais la fonction capture également des fichiers RAW complets non édités et non zoomés. Par défaut, Halide prend des photos en mode RAW et JPEG, ce qui permet aux utilisateurs de disposer d'un fichier RAW non modifié et d'un fichier JPEG zoomé et amélioré.

Il est évident qu'un logiciel ne peut pas battre un vrai téléobjectif sur un iPhone Pro, mais le téléobjectif Neural préserve les détails mieux que la plupart des logiciels. Nous sommes ravis d'offrir enfin cette fonctionnalité à nos utilisateurs d'iPhone non Pro. Nous pensons que vous le méritez tous.

Cette mise à jour apporte également de petites améliorations de l'interface et des améliorations pour tous les utilisateurs. Rappelons que l'app Halide Mark 2 est gratuite au téléchargent, néanmoins elle nécessite un abonnement mensuel (2,99 €) ou annuel (12,49 €) pour profiter de toutes les fonctionnalités. C'est certainement la meilleure application du genre, et, si vous n'aimez pas les abonnements (comme moi), alors vous pouvez payer 69,99 euros une bonne fois pour toutes.



Quelques atouts de Halide :

Interface ergonomique utilisable d'une seule main

Prenez des portraits sur les anciens iPhone

Mode macro pour tous

Mode zoom pour tous

Mode auto intelligent avec Halide Smart RAW permettant d'optimiser les réglages avec l'apprentissage auto pour les fichiers RAW, à la fois plus silencieux et précis

Commandes d'exposition manuelles complètes, incluant la vitesse d'obturation, l’ISO et la balance des blancs

Capture un fichier RAW, TIFF, HEIC ou JPG pour des photos de qualité optimale

Superposition de grilles avec niveau intégré

Analyseur puissant pour visualiser les formats DNG, JPG, HEIC et Live Photos, les données de profondeur et caches de portrait, avec un aperçu en métadonnées détaillé

Mesures techniques d'Halide pour voir les détails du matériel informatique de votre appareil photo iPhone

Appli compagnon Apple Watch pour la prise de photos à distance

Assistance aux raccourcis Siri pour déclencher l'obturateur à distance ou ouvrir Halide en mode manuel/auto.

Télécharger l'app gratuite Halide Mark II