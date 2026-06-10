Une pétition réclame l’arrivée de Siri AI en Europe

Par peur que la situation ne s'éternise indéfiniment, un développeur italien a décidé de lancer une pétition en espérant que nous soyons très nombreux à le suivre pour tenter, comme nous le pouvons, de mettre la pression et d'accélérer les choses pour l'arrivée de Siri AI en Europe.

Le peuple réclame l’arrivée de Siri AI en Europe !

Un développeur iOS installé en Italie a lancé une initiative citoyenne pour forcer le débat sur l’accès des utilisateurs européens aux nouvelles fonctionnalités de Siri AI pilotées par l’intelligence artificielle.



La pétition vise à rassembler un maximum de signatures afin d’envoyer un signal clair à la fois à Apple et aux régulateurs de l’Union européenne. Son message est simple : les utilisateurs européens d’iPhone existent, ils sont nombreux, et ils souhaitent bénéficier des mêmes avancées que leurs homologues américains ou britanniques (surtout qu'ils payent le prix fort).



Mais comme c’est devenu une habitude depuis l’entrée en vigueur du Digital Markets Act (DMA), l’Europe ne fait pas partie du calendrier initial. La firme de Cupertino invoque régulièrement les contraintes réglementaires imposées par Bruxelles pour justifier ces retards, une position qui lui est reprochée par une partie des observateurs du secteur.

Face à cette situation, la pétition prend le contre-pied de la posture habituelle : plutôt que de laisser la discussion aux seuls juristes et lobbys, elle donne une voix aux utilisateurs finals. L’objectif n’est pas seulement de faire pression sur Apple, mais aussi de montrer aux autorités européennes que les règles censées protéger les consommateurs finissent paradoxalement par les priver de fonctionnalités accessibles partout ailleurs.



La démarche s’inscrit dans un contexte de tensions croissantes entre les grandes plateformes technologiques américaines et les institutions de l’UE. Plusieurs décisions récentes de la Commission européenne ont été accusées de ralentir l’adoption de l’IA sur le Vieux Continent, au risque d’accentuer le fossé technologique avec les États-Unis.



Si vous souhaitez soutenir l’initiative, rendez-vous sur siri4eu.com pour apposer votre signature.