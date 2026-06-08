Siri AI : tout ce que peut faire l'assistant d’Apple

Siri AI est enfin une réalité. Voici un tour d’horizon de toutes les nouveautés annoncées, même si les utilisateurs européens, et notamment français, devront encore patienter avant d’en profiter.

Siri AI : tout ce que peut faire le nouvel assistant d’Apple

Deux ans. C’est le temps qu’il aura fallu à Apple pour livrer ce qu’elle avait promis à la WWDC 2024. Ce 8 juin 2026, depuis l’Apple Park, Craig Federighi a officiellement présenté Siri AI : une refonte complète de l’assistant vocal, reconstruite de fond en comble sur les Apple Foundation Models et dopée par une intégration inédite avec Google Gemini. Ce n’est plus le Siri que l’on connaissait. Voici tout ce qu’il sait désormais faire.

Un nouveau nom, une nouvelle interface

Le changement commence par le nom. Apple abandonne le simple “Siri” pour “Siri AI”, un signal clair que l’assistant entre dans une nouvelle catégorie. L’interface change également : Siri s’intègre directement dans la Dynamic Island sur iPhone, accessible en glissant vers le bas depuis elle, en appuyant sur le bouton latéral ou en disant “Hey Siri”. Une animation inédite accompagne son déclenchement.



Siri AI dispose également de sa propre application dédiée, disponible sur iPhone, iPad et Mac. Cette app permet de consulter l’historique des échanges, de reprendre une conversation là où elle s’était arrêtée et d’interagir par texte autant que par voix. C’est une rupture significative avec l’approche jusqu’ici éphémère de Siri, qui ne gardait aucune mémoire d’une session à l’autre.



La voix de l’assistant a été entièrement refaite. Elle est plus naturelle, plus expressive, avec des modulations plus proches d’une vraie conversation. Des réglages fins permettent d’ajuster la vitesse d’élocution et le registre, directement lors de la configuration initiale.

Des conversations multi-tours enfin possibles

C’est l’un des reproches les plus anciens formulés contre Siri : l’impossibilité de chaîner les requêtes sans tout reformuler à chaque fois. Siri AI règle ce problème. L’assistant maintient désormais le fil d’une conversation sur plusieurs échanges, en retenant le contexte de ce qui a été dit précédemment.

Apple a illustré cette capacité avec une démonstration concrète lors de la keynote : un utilisateur demande à Siri des informations sur un concert, lui demande ensuite de trouver les billets, puis de créer un rappel pour participer à une loterie de billets, et enfin de lancer la musique de l’artiste. Tout cela dans un seul échange continu, sans avoir à répéter le nom du concert ou de l’artiste à chaque étape.

La conscience de l’écran : Siri voit ce que vous voyez

C’est probablement la nouveauté la plus impressionnante techniquement. Siri AI est capable de lire et comprendre ce qui s’affiche sur l’écran en temps réel. Cela signifie qu’il peut agir sur le contenu visible sans que l’utilisateur ait à le décrire, le copier ou le reformuler.



En pratique : vous lisez un e-mail avec un numéro de confirmation de vol, vous dites “ajoute ça à mon Calendrier”, et Siri le fait sans que vous ayez à préciser quoi que ce soit. Vous êtes sur une page web avec une adresse, vous demandez “itinéraire depuis chez moi” et Siri lance Plans directement. Cette fonctionnalité, appelée “Screen Awareness” en interne, représente un vrai saut qualitatif dans la compréhension contextuelle.

Le contexte personnel : Siri connaît votre vie numérique

Siri AI a accès, avec l’accord explicite de l’utilisateur, à l’ensemble de l’écosystème personnel : Messages, Mail, Calendrier, Notes, Photos, Wallet, Plans et les applications tierces compatibles. Cette fenêtre sur les données personnelles lui permet de formuler des réponses bien plus pertinentes et d’agir entre applications de manière transparente.



Exemple concret : quelqu’un vous envoie un message photo d’un menu de restaurant en demandant où vous voulez manger. Siri AI comprend le contexte de l’échange, sait que vous avez mentionné un régime alimentaire dans vos Notes et peut suggérer une option adaptée depuis ce même restaurant. Ce niveau de personnalisation était promis depuis 2024. Il arrive enfin.

Les App Actions : contrôler n’importe quelle app par la voix

Siri AI peut désormais exécuter des actions directement dans les applications, y compris des apps tierces. Grâce à une API étendue pour les développeurs, Siri peut déclencher des fonctions spécifiques dans une app sans que l’utilisateur ait à l’ouvrir, naviguer dans les menus ou réaliser l’action manuellement.



Dans l’application Téléphone, Siri fait automatiquement remonter les informations utiles lors d’un appel : si vous appelez votre compagnie aérienne, il affiche votre numéro de dossier pioché dans votre boîte Mail. Dans Messages, il comprend le fil d’une discussion et propose des actions en un tap, comme créer un rappel directement depuis le contenu d’un message. Dans Mail, il suggère des réponses adaptées au contexte et peut déclencher des actions dans des apps tierces depuis l’interface de messagerie.

La recherche web intégrée

Siri AI n’est plus limité aux informations stockées sur l’appareil. Il peut désormais interroger le web pour répondre à des questions nécessitant des données à jour : résultats sportifs, météo, informations d’actualité, prix de produits, disponibilités d’événements. Cette recherche web fonctionne à la manière d’un moteur de recherche conversationnel, sans sortir de l’interface Siri.



L’assistant synthétise les résultats de manière directe, sans renvoyer une liste de liens. Il répond, cite la source si nécessaire, et peut enchaîner sur une action : “Quel est le prix de ce téléphone ?” peut être suivi de “Trouve-le sur Amazon” ou “Compare avec le modèle précédent”.

Visual Intelligence : la caméra comme interface

Siri AI intègre Visual Intelligence directement dans son interface. Il est désormais possible de pointer la caméra de l’iPhone vers un objet, un lieu ou un document et d’interroger Siri à voix haute ou par texte sur ce qu’il voit. L’assistant identifie les éléments, propose des actions contextuelles et peut extraire des informations : lire une étiquette nutritionnelle, identifier une plante, reconnaître des informations de contact sur une carte de visite ou analyser un document photographié.



Cette fonctionnalité quitte le bouton de commande de l’appareil photo pour s’intégrer directement dans Siri, ce qui la rend accessible beaucoup plus naturellement et depuis n’importe quel contexte.

Les Outils d'écriture : rédiger, réécrire, relire

Siri AI dispose d’outils de rédaction intelligents disponibles dans toutes les applications, y compris les apps tierces. Il peut générer du texte à la demande, réécrire un brouillon en changeant le ton (plus formel, plus décontracté, plus concis), résumer un long contenu ou corriger automatiquement un texte.



Deux nouvelles fonctionnalités se distinguent. D’abord, la relecture automatique : Siri peut relire un texte, donner son avis et suggérer des reformulations, le tout directement dans le champ de saisie. Ensuite, un apprentissage du style par destinataire : dans Mail et Messages, Siri apprend progressivement le style d’écriture de l’utilisateur pour chaque interlocuteur, adaptant la longueur des messages, la ponctuation, le niveau de formalisme. Les brouillons générés épousent ainsi naturellement la façon dont l’utilisateur écrit habituellement à cette personne.

Raccourcis par langage naturel

L’intégration de Siri AI dans l’application Raccourcis transforme la création d’automatisations. Il suffit désormais de décrire en langage courant ce que l’on veut automatiser, et Siri construit le raccourci correspondant. Plus besoin de naviguer dans les blocs d’actions ou de maîtriser la logique de l’application. Une phrase suffit : “Quand j’arrive au bureau, coupe le son et lance ma playlist de travail” devient une automatisation fonctionnelle en quelques secondes.

L’architecture technique : local, cloud et Gemini

Sur le plan technique, Apple s’appuie sur une architecture hybride à trois niveaux. En premier lieu, les Apple Foundation Models, des modèles développés en interne qui s’exécutent directement sur l’appareil, pour garantir rapidité et confidentialité sur les requêtes courantes. En deuxième lieu, le Private Cloud Compute d’Apple, qui traite les requêtes plus complexes dans le cloud tout en garantissant qu’elles ne sont pas stockées ni utilisées à d’autres fins. Enfin, pour les demandes les plus exigeantes, une collaboration officialisée avec Google Gemini : Apple intègre des modèles Gemini personnalisés, exécutés sur l’infrastructure cloud de Google équipée d’accélérateurs NVIDIA Blackwell B200.



Cette stratégie hybride permet à Apple de couvrir l’ensemble du spectre des requêtes sans sacrifier la confidentialité sur les données sensibles, tout en bénéficiant de la puissance des grands modèles de langage de Google pour les tâches nécessitant davantage de profondeur.

Disponibilité sur tout l’écosystème Apple

Siri AI ne se limite pas à l’iPhone. L’assistant est disponible sur Mac, iPad, CarPlay et les AirPods. La même conversation peut commencer sur iPhone et se poursuivre sur Mac, l’historique restant synchronisé via iCloud. Sur CarPlay, Siri gagne en profondeur pour gérer la navigation, la musique et les communications pendant la conduite. Sur les AirPods, l’interaction par voix est renforcée par la compréhension contextuelle et les réponses plus fluides.



Une nuance importante pour les requêtes déléguées à des chatbots tiers : depuis l’interface de Siri, il est possible de transférer des requêtes complexes vers ChatGPT, Claude ou Gemini en mode standalone, selon la préférence de l’utilisateur.

Ce que Siri AI ne peut pas encore faire (en Europe)

Malgré l’ampleur des annonces, les utilisateurs français et européens devront patienter. Siri AI sera disponible au lancement d’iOS 27 uniquement en anglais, les autres langues arrivant dans un second temps. Mais surtout, les contraintes réglementaires de l’Union européenne (Digital Markets Act en tête) bloquent le déploiement de Siri AI sur iOS et iPadOS dans la région au lancement. Les développeurs européens ne pourront pas non plus tester les nouvelles API Siri AI pour leurs applications.



Une petite nuance : les utilisateurs Apple en Europe auront tout de même accès à Siri AI via macOS 27, watchOS 27 et visionOS 27 dès le lancement. Mais sur l’iPhone (et l'iPad), il faudra probablement attendre le printemps 2027. La même restriction s’applique à la Chine, pour des raisons réglementaires différentes.



Siri AI sera disponible pour les autres à l’automne 2026 avec iOS 27, iPadOS 27 et macOS 27, à partir des appareils compatibles Apple Intelligence. Les bêtas développeurs sont disponibles dès aujourd’hui.