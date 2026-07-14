Spotify teste un assistant IA dans son application

Spotify poursuit son virage vers l'intelligence artificielle avec Talk to Spotify, un assistant conversationnel capable de répondre aux questions des utilisateurs, à l'oral et à l'écrit, et de retrouver des contenus et d'affiner les recommandations musicales au fil d'une discussion.

Spotify intègre un assistant IA à son application

Spotify vient d'ouvrir une nouvelle ère pour son application mobile en dévoilant Talk to Spotify (Parler à Spotify en français), une fonctionnalité qui permet aux abonnés Premium de dialoguer directement avec un assistant conversationnel intégré aux onglets Accueil et Lecture en cours. Fini les simples requêtes de lecture : l'utilisateur peut désormais interroger le service sur l'origine d'un album, l'historique de ses écoutes ou les autres podcasts auxquels un invité a participé.



Ce virage confirme une tendance de fond chez les plateformes de streaming, qui cherchent toutes à transformer leurs catalogues en bases de connaissances interrogeables en langage naturel. Contrairement à un simple moteur de recommandation algorithmique, l'assistant de Spotify s'appuie sur le contexte conversationnel : une demande initiale comme obtenir des artistes inconnus peut ensuite être affinée par des instructions successives, à la manière d'un échange avec un disquaire un peu trop calé sur les nouveautés. L'utilisateur peut ainsi ajouter un artiste précis, resserrer la sélection à ses morceaux récents, ou demander une ambiance plus entraînante, avant de sauvegarder le titre ou de suivre l'artiste d'un simple mot.

Cette approche rapproche Spotify des usages popularisés par les assistants génératifs grand public, tout en les appliquant à un terrain que la plateforme maîtrise depuis longtemps : la donnée d'écoute personnelle. C'est justement cette dimension qui distingue Talk to Spotify d'un chatbot générique, puisque les réponses combinent connaissance culturelle large et historique individuel de chaque compte.



Pour l'instant, le déploiement reste prudent. La fonctionnalité n'est disponible qu'en version bêta, réservée aux abonnés Premium majeurs aux États-Unis, en Irlande et en Suède, sur iOS comme sur Android, et uniquement en anglais. Spotify indique vouloir s'appuyer sur les retours des premiers testeurs avant d'envisager une extension géographique et linguistique. Aucune date n'a été communiquée pour une éventuelle arrivée en France, où les utilisateurs devront donc patienter avant de pouvoir converser avec leur bibliothèque musicale.