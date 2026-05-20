Spotify déconne complètement sur CarPlay, c'est normal

Les utilisateurs de Spotify sur iPhone sont nombreux à signaler un problème particulièrement agaçant avec Apple CarPlay : les informations affichées à l’écran ne correspondent pas toujours à la musique réellement en cours de lecture.



Le service de streaming a désormais confirmé être au courant du bug et indique qu’une enquête est en cours pour rectifier le tir.

Un bug Spotify sur CarPlay qui mélange les morceaux affichés

Depuis plusieurs jours, des abonnés Spotify remontent un dysfonctionnement sur CarPlay via le forum officiel de Spotify ainsi que sur Reddit. Le souci touche l’interface “Now Playing” (Lecture en cours).

Concrètement, plusieurs comportements anormaux sont observés :

le titre du morceau affiché peut correspondre à la chanson précédente ;

la pochette d’album reste parfois bloquée sur un ancien morceau ;

le nom de l’artiste peut être erroné ;

certaines métadonnées (album, artiste, titre) semblent se mélanger ;

dans certains cas, Spotify affiche même un écran vide sur CarPlay.

Le problème ne semble pas affecter la lecture audio elle-même : la musique continue de jouer normalement, mais l’affichage devient incohérent, comme désynchronisé, ce qui peut être frustrant en conduite, notamment pour naviguer dans une playlist ou identifier rapidement un morceau.

Une panne liée à la dernière mise à jour Spotify ?

Plusieurs témoignages pointent vers une coïncidence avec une récente mise à jour de Spotify sur iPhone. Des utilisateurs rapportent que le bug serait apparu après le déploiement de la version 9.1.46/9.1.48 de l’application, qui a aussi introduit le très clivant logo temporaire “boule à facettes”, visible sur l’icône de l’app.

Même si Spotify n’a pas officiellement confirmé qu’il s’agit bien de la cause du problème, la chronologie laisse penser à un bug logiciel côté application plutôt qu’à un souci matériel ou à un défaut propre à CarPlay.

Certains utilisateurs ont tenté plusieurs manipulations sans succès :

redémarrage de l’iPhone ;

reconnexion de CarPlay ;

fermeture forcée de Spotify ;

réinstallation de l’application ;

redémarrage du système multimédia du véhicule.

Dans la majorité des cas, le problème persiste.

Spotify confirme enquêter sur le bug CarPlay

Face à la multiplication des signalements, Spotify a confirmé sur sa communauté officielle que ses équipes techniques ont bien identifié le problème.

L’entreprise explique que « l’équipe concernée analyse actuellement la situation » et promet davantage d’informations dans les prochains jours. On attend donc une mise à jour de l'appli.

Existe-t-il une solution temporaire ?

Il n’existe pas encore de vrai correctif côté utilisateur, mais quelques contournements semblent parfois fonctionner temporairement :

passer manuellement à la piste suivante puis revenir en arrière ;

vider le cache de Spotify ;

relancer complètement l’application.

Ces solutions ne règlent toutefois pas durablement le bug.

Spotify et CarPlay : une relation parfois compliquée

Ce n’est pas la première fois que Spotify rencontre des problèmes avec Apple CarPlay. Ces derniers mois, plusieurs bugs liés à l’affichage, au chargement des playlists ou à la synchronisation de l’interface ont déjà été remontés par la communauté.

Ce nouveau souci rappelle surtout à quel point l’intégration de Spotify dans l’écosystème Apple reste parfois moins fluide que celle d’Apple Music, qui bénéficie évidemment d’une optimisation native avec iOS et CarPlay.

En attendant un patch officiel, les utilisateurs d’iPhone utilisant Spotify en voiture devront donc faire avec cet affichage erratique… ou patienter avant la prochaine mise à jour.

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