WhatsApp débarque sur CarPlay pour tous les utilisateurs
- Alban Martin
- Il y a 4 min
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Bonne nouvelle pour les automobilistes ! Après seulement quelques jours de bêta, WhatsApp vient de déployer officiellement sa nouvelle interface CarPlay améliorée. Celle-ci est maintenant accessible à tous les utilisateurs d’iPhone.
En voiture Simone !
Jusqu’à présent, l’intégration de WhatsApp avec CarPlay était très limitée : elle se résumait à une interface vocale basique via Siri pour dicter des messages ou passer des appels.
Avec cette mise à jour, WhatsApp propose enfin une interface native complète sur CarPlay, beaucoup plus proche de l’expérience complète.
Voici les nouveautés principales :
- Une liste des discussions récentes
- L’historique des appels (avec indication des appels entrants, sortants ou manqués)
- Un onglet dédié aux contacts favoris
- Des boutons rapides pour dicter un message ou passer un appel
- Une fiche de contact détaillée pour chaque personne
Comme vu il y a quelques jours avec l'aperçu de WABetaInfo, l’interface est désormais plus claire, plus visuelle et surtout beaucoup plus pratique à utiliser en conduisant, sans avoir à passer par Siri à chaque fois.
Une tendance qui s’accélère
Cette mise à jour s’inscrit dans une vague d’améliorations récentes sur CarPlay. D’autres applications ont également enrichi leur expérience ces dernières semaines :
- ChatGPT a profité de la nouvelle prise en charge des apps vocales conversationnelles introduite avec iOS 26.4
- Google Meet permet désormais de rejoindre des réunions, de voir les événements à venir, etc.
Comment en profiter ?
La nouvelle version de WhatsApp avec l’interface CarPlay améliorée est disponible dès maintenant sur l’App Store. Il suffit de mettre à jour l’application pour en bénéficier. Si vous utilisez régulièrement WhatsApp en voiture, cette mise à jour devrait grandement améliorer votre confort et votre sécurité au volant.