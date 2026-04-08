WhatsApp débarque sur CarPlay pour tous les utilisateurs

Bonne nouvelle pour les automobilistes ! Après seulement quelques jours de bêta, WhatsApp vient de déployer officiellement sa nouvelle interface CarPlay améliorée. Celle-ci est maintenant accessible à tous les utilisateurs d’iPhone.

En voiture Simone !

Jusqu’à présent, l’intégration de WhatsApp avec CarPlay était très limitée : elle se résumait à une interface vocale basique via Siri pour dicter des messages ou passer des appels.



Avec cette mise à jour, WhatsApp propose enfin une interface native complète sur CarPlay, beaucoup plus proche de l’expérience complète.

Voici les nouveautés principales :

Une liste des discussions récentes

L’historique des appels (avec indication des appels entrants, sortants ou manqués)

Un onglet dédié aux contacts favoris

Des boutons rapides pour dicter un message ou passer un appel

Une fiche de contact détaillée pour chaque personne

Comme vu il y a quelques jours avec l'aperçu de WABetaInfo, l’interface est désormais plus claire, plus visuelle et surtout beaucoup plus pratique à utiliser en conduisant, sans avoir à passer par Siri à chaque fois.

Une tendance qui s’accélère

Cette mise à jour s’inscrit dans une vague d’améliorations récentes sur CarPlay. D’autres applications ont également enrichi leur expérience ces dernières semaines :

ChatGPT a profité de la nouvelle prise en charge des apps vocales conversationnelles introduite avec iOS 26.4

Google Meet permet désormais de rejoindre des réunions, de voir les événements à venir, etc.

Comment en profiter ?

La nouvelle version de WhatsApp avec l’interface CarPlay améliorée est disponible dès maintenant sur l’App Store. Il suffit de mettre à jour l’application pour en bénéficier. Si vous utilisez régulièrement WhatsApp en voiture, cette mise à jour devrait grandement améliorer votre confort et votre sécurité au volant.

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