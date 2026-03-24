🔥 Apple publie iOS 26.4 et iPadOS 26.4 en version finale

Apple a publié la version finale d’iOS 26.4 et iPadOS 26.4, après quatre bêtas et une Release Candidate. Cette mise à jour apporte des améliorations notables à Apple Music avec l’IA, de nouveaux emojis, des outils pour Freeform et des options d’accessibilité. On trouve aussi macOS 26.4, tvOS 26.4, watchOS 26.4 et autre visionOS 26.4.

Nouveautés d’iOS 26.4

Dans Apple Music, Playlist Playground (en bêta) permet de générer une playlist complète à partir d’une description textuelle, avec titre, description et liste de morceaux. La fonctionnalité Concerts aide à découvrir les spectacles à proximité des artistes de votre bibliothèque et recommande de nouveaux artistes.

Les widgets Ambient Music proposent des playlists thématiques (Sommeil, Chill, Productivité, Bien-être) sur l’écran d’accueil. Les pages d’albums et playlists bénéficient de fonds d’écran plein écran immersifs.



Huit nouveaux emojis font leur apparition, dont un orque, un trombone, une danseuse de ballet, un coffre au trésor et un visage déformé.



L’app Freeform gagne des outils avancés de création et d’édition d’images par IA ainsi qu’une bibliothèque de contenus premium.



Dans Rappels, vous pouvez marquer les rappels comme urgents depuis la barre d’outils rapide ou par appui long, et les filtrer dans les listes intelligentes.



La reconnaissance musicale (Shazam) dans le Centre de contrôle fonctionne enfin hors ligne.

Améliorations d’accessibilité : option « Réduire les effets lumineux » pour minimiser les flashs brillants, et paramètres de sous-titres plus accessibles avec aperçu en temps réel. Le clavier gagne en précision lors de la saisie rapide, notamment sur l'auto-correction.



Le partage d’achats permet aux membres adultes du Partage familial d’utiliser leur propre méthode de paiement.



Enfin, CarPlay accueille désormais les apps d'IA comme ChatGPT, Claude ou autre Gemini.



Voici la liste officielle des nouveautés fournie par Apple pour iOS 26.4 :

Apple Music Playlist Playground (bêta) génère une playlist à partir de votre description, avec un titre, une description et la liste des morceaux.

La fonction Concerts vous aide à découvrir les concerts à proximité d’artistes présents dans votre bibliothèque et vous recommande de nouveaux artistes en fonction de vos écoutes.

La reconnaissance musicale hors ligne dans le centre de contrôle identifie les morceaux sans connexion Internet et affiche automatiquement les résultats dès que vous êtes de nouveau en ligne.

Le widget Musique d’ambiance pour les modes Sommeil, Détente, Productivité et Bien-être affiche des playlists sélectionnées sur l’écran d’accueil.

Les arrière-plans en plein écran donnent aux pages d’albums et de playlists un aspect plus immersif. Accessibilité Le paramètre pour réduire les effets lumineux minimise les flashs lumineux lorsque vous appuyez sur des éléments tels que des boutons.

Les paramètres relatifs aux sous-titres et aux légendes sont accessibles depuis l’icône des légendes lors de la lecture de contenus multimédias, ce qui facilite leur recherche, leur personnalisation et leur prévisualisation.

Le paramètre pour réduire les mouvements atténue de manière plus fiable les animations de l’interface Liquid Glass pour les utilisateurs sensibles aux mouvements à l’écran. Cette mise à jour comprend également les améliorations suivantes : 8 nouveaux emojis, dont un orque, un trombone, un glissement de terrain, une danseuse de ballet et un visage déformé, sont désormais disponibles dans le clavier emoji.

Freeform s’enrichit d’outils avancés de création et d’édition d’images, ainsi que d’une bibliothèque de contenus premium, et rejoint Apple Creator Studio.

Marquez les rappels comme urgents depuis la barre d’outils rapide ou en appuyant longuement, et filtrez les rappels urgents dans vos listes intelligentes.

Le partage des achats permet aux adultes des groupes du Partage familial d’utiliser leur propre mode de paiement lors des achats, sans passer par l’organisateur familial

Amélioration de la précision du clavier lors de la saisie rapide.

Installer la mise à jour sur iPhone / iPad

Pour mettre à jour : effectuez une sauvegarde de vos données avec iCloud ou un ordinateur. Assurez-vous que la batterie dépasse 50 % ou branchez l’appareil, et connectez-vous à un Wi-Fi fiable. Allez dans Réglages > Général > Mise à jour logicielle.