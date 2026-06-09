iOS 27 : toutes les nouveautés cachées dont le numéro de téléphone partagé

Comme chaque année, la keynote de la WWDC permet de découvrir les nouveautés principales, selon Apple, de sa nouvelle version iOS. Mais il y en a plein d'autres à découvrir juste ici.

iOS 27 : toutes les nouveautés qu’Apple n’a pas montrées à la WWDC

Le keynote de la WWDC 2026 a duré près de deux heures et s’est concentré sur Siri AI, Apple Intelligence et le nouveau design Liquid Glass affiné. Mais comme à chaque édition, Apple n’a pas eu le temps de tout montrer. Une fois la conférence terminée, la documentation officielle et la première bêta développeur ont révélé une série de fonctionnalités discrètes qui méritent pourtant l’attention. En voici le tour d’horizon complet.

Un numéro de téléphone sur deux iPhone

C’est peut-être la révélation la plus inattendue de la journée. iOS 27 permettra de partager un même numéro de téléphone entre deux iPhone distincts, à la manière de ce qui existe déjà entre un iPhone et une Apple Watch. L’utilisateur pourra basculer d’un appareil à l’autre tout en conservant le même identifiant téléphonique. Apple indique toutefois que la fonctionnalité pourrait nécessiter le support de l’opérateur, et elle n’était pas encore implémentée dans la première bêta. Cette nouveauté prend tout son sens à l’approche de l’iPhone pliable attendu à l’automne, qui permettrait de jongler entre un modèle compact et un iPhone classique selon les besoins.

FaceTime avec deux caméras simultanées

iOS 27 active l’utilisation simultanée de la caméra frontale et de la caméra arrière pendant un appel FaceTime. Une façon de montrer ce qui se passe devant soi tout en restant visible à l’écran, sans avoir à basculer manuellement entre les deux objectifs. Le cas d’usage est évident pour les appels familiaux ou les démonstrations à distance.

Des widgets encore plus grands

Apple introduit une quatrième taille de widget sur l’écran d’accueil de l’iPhone : l’extra-large. Aux côtés des formats petit (2x2), moyen (4x2) et grand (4x4), le nouveau format extra-large offre une surface 4x6, soit l’équivalent d’une page entière de l’écran d’accueil. L’utilisateur peut redimensionner les widgets par simple glissement du coin inférieur droit. Seuls quelques widgets Apple natifs le supportent pour l’instant, mais la bibliothèque devrait s’étoffer à mesure que les développeurs mettront à jour leurs applications avant la sortie officielle à l’automne.

Plus de contrôle sur les modifications de l'écran d'accueil

Avec iOS 27 et iPadOS 27, Apple a ajouté un menu pour mieux contrôler les changements sur l'écran d'accueil. Vous avez déplacé une icône par erreur ? Un bouton "retour" remet tout en ordre. Vous voulez finalement le redéplacer ? Un bouton "rejouer" le permet.



Sur iOS 27 / iPadOS 27, voici le nouveau menu pour revenir en arrière quand on modifie la place des icônes sur l'écran d'accueil ! pic.twitter.com/bffJqjMbYY — iPhoneSoft.fr (@iphonesoft_fr) June 9, 2026

AirPlay et AirDrop plus rapides

Plusieurs améliorations système accélèrent le transfert de contenu via AirPlay vers un HomePod ou un Apple TV. AirDrop bénéficie également d’optimisations : les transferts entre appareils sont plus rapides, et la détection des appareils à proximité est plus réactive. Des améliorations en apparence modestes, mais dont l’impact sur l’usage quotidien est immédiat pour quiconque utilise ces fonctions régulièrement.

Dessiner dans Messages

Une nouvelle interface de dessin fait son apparition directement dans l’application Messages, avec les mêmes outils que ceux disponibles dans Notes ou lors de l’annotation d’images. Il est possible d’écrire à la main ou de dessiner librement, puis d’envoyer le résultat dans la conversation.

Le volume des alarmes enfin indépendant

iOS 27 résout enfin une frustration ancienne : le volume des alarmes peut désormais être réglé séparément du volume général du système. Dans Réglages > Sons et retours haptiques, des interrupteurs permettent de dissocier le volume des alarmes, minuteries, alertes et sons système de celui de la sonnerie. Il suffira de désactiver l’option de synchronisation pour choisir un niveau dédié, sans que le fait de baisser le son de l’iPhone ne réduise aussi le réveil du lendemain matin.

Markdown dans Notes

L’application Notes accueille enfin le support du Markdown en copier-coller. Une addition qui ravira les utilisateurs habitués à rédiger en Markdown dans d’autres outils et qui souhaitent coller leur contenu directement dans Notes sans perdre le formatage.

Extraire une image d’une vidéo

Photos propose désormais une option pour sauvegarder une image fixe extraite d’une vidéo directement dans la photothèque. Une fonctionnalité simple mais souvent réclamée, qui évitait jusqu’ici de devoir passer par une application tierce pour capturer une frame précise.

Photos se refait une santé

L’application Photos reçoit plusieurs ajouts notables restés sous silence pendant le keynote. Le plus symbolique est l’arrivée d’un créateur de diaporamas natif : n’importe quelle sélection de photos et vidéos peut être transformée en diaporama avec contrôle de la durée des slides, du style de transition et de la musique d’accompagnement. Le diaporama peut ensuite être exporté directement en tant que vidéo dans la photothèque. C’est une fonctionnalité qu’iPhoto proposait il y a plus de vingt ans, et dont l’absence dans l’application Photos actuelle a souvent été pointée du doigt.



iOS 27 apporte également des réactions emoji dans les albums partagés, un accès aux photos et vidéos en pleine résolution dans ces mêmes albums, un historique récent d’activité partagée, ainsi que deux nouvelles collections automatiques : Capturés par moi et Documents d’identité. La recherche par personnes et animaux est aussi améliorée. Les albums partagés peuvent par ailleurs être configurés avec une date d’expiration, ce qui évite qu’ils ne persistent indéfiniment.

Météo enrichie

L’application Météo introduit une vue Highlights qui regroupe les informations essentielles en un coup d’oeil, en complément de vues horaires et sur dix jours actualisées pour la précipitation et la vitesse du vent.

Optimisations en vrac

Au-delà des fonctionnalités listées, Apple a partagé une série d’améliorations techniques : chargement des messages plus rapide dans Mail, meilleure efficacité énergétique de Safari, défilement plus fluide dans la Bibliothèque d’apps, déverrouillage de l’iPhone plus réactif, widget "Lecture en cours" supprimable sur l'écran de verrouillage par un geste, nouvelles transitions AutoMix dans Apple Music, nouveaux réglages pour AirPods, appairage HomeKit accéléré, point d’accès personnel plus économe en énergie sur les appareils équipés de la puce N1, renvoi automatique des messages échoués, meilleure gestion de l’énergie Bluetooth, prise en compte des changements de fuseau horaire dans le suivi du sommeil, et synchronisation des Messages entre appareils améliorée.



Ces ajouts, trop nombreux pour figurer dans un keynote de deux heures, sont souvent ceux que l’on remarque le plus au quotidien. iOS 27 sera disponible en bêta publique en juillet, et déployé pour tous à l’automne.