Les 5 nouveautés iOS 27 qui n'ont pas encore été présentés

Alors que nous avons décortiqué les nouveautés iOS 27 présentées par Apple en juin, ainsi que celles cachées, voici cinq fonctionnalités dont Mark Gurman (Bloomberg) a parlé et qui n’ont pas encore fait leur apparition.

Ce qui pourrait encore arriver dans iOS 27

Mark Gurman avait anticipé une grande partie d’iOS 27 avant la WWDC. Mais plusieurs éléments qu’il avait mentionnés ne sont toujours pas présents dans la bêta. Ils pourraient arriver dans la version finale (iOS 27.0) ou dans une mise à jour ultérieure (27.1).

Voici les principales fonctionnalités attendues :

1. Plus de chatbots tiers intégrés à Siri

Apple va ouvrir Siri AI à d’autres modèles d’IA en plus de ChatGPT. Dans l’interface « Rechercher ou Demander », on pourra basculer entre différents chatbots.

Apple a déjà testé Claude (Anthropic) et Gemini (Google). L’interface de sélection existe déjà dans la bêta, mais seul ChatGPT est disponible pour l’instant.

2. IA tierces pour la génération d’images et de texte

Ouvrir des outils comme Image Playground et Writing Tools à d’autres fournisseurs d’IA (installables via l’App Store).

Actuellement limité à ChatGPT, le support de Claude et Gemini devrait arriver en même temps que l’extension de Siri.

3. Interface personnalisable de l’application Appareil photo

Possibilité de choisir ses propres contrôles (« widgets ») en haut de l’interface de l’appareil photo.

L’app a déjà gagné un mode Siri dans iOS 27 (aux USA), mais la personnalisation complète n’est pas encore disponible. Elle pourrait arriver avec les iPhone 18 Pro.

4. Améliorations de l’application Santé

De nouvelles fonctionnalités IA étaient initialement prévues dans un projet interne appelé « Mulberry » (coach santé complet).

Parmi elles : meilleur suivi de la glycémie, utilisation de la caméra pour analyser les entraînements, coaching IA, etc.

5. Multitâche côte à côte pour l’iPhone Ultra

iOS 27 prépare le terrain pour le futur iPhone Ultra (le modèle pliable).

De nombreuses apps Apple supportent déjà mieux le mode paysage. Gurman indique qu’Apple activera le multitâche côte à côte (split-screen) à l’arrivée de cet appareil.



La plupart de ces fonctionnalités sont en cours de développement et devraient arriver progressivement. Apple retient souvent certaines IA avancées pour des raisons de stabilité, mais aussi pour garder le secret sur les prochains appareils. Rendez-vous le 8 ou 9 septembre pour découvrir les nouveaux iPhone 2026 dont l'iPhone 18 Pro et l'iPhone Ultra. Avec iOS 27 en version finale !