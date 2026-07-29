Gemini 1.88 sur Mac ajoute le contrôle vocal contextuel avec transcription intelligente

Après son aperçu lors de la Google I/O 2026 en mai, Gemini pour macOS déploie désormais des fonctions de contrôle vocal avancées. Google promet une expérience où l’on peut « parler naturellement dans n’importe quelle fenêtre du bureau ».

Deux nouvelles fonctionnalités principales

1. Une dictée intelligente

Gemini transforme la parole en texte propre et soigné. L’IA supprime automatiquement les « euh » et « ah », tout en prenant en compte vos corrections en cours de phrase pour capturer le sens réel de ce que vous dites. Le texte formaté s’insère directement à l’emplacement du curseur. L’expérience se rapproche de celle de Gboard Rambler sur les prochains smartphones Gemini Intelligence.

2. Des actions contextuelles sur l’écran

En activant le raisonnement de Gemini dans les réglages (optionnel), l’assistant comprend le contexte de ce qui s’affiche à l’écran et peut exécuter des tâches complexes :

Extraire et résumer : sélectionnez des fichiers, images ou documents et demandez un résumé.

Exemple : « Lis ces dossiers vétérinaires et résume l’historique médical de mon chien dans un e-mail pour la pension. »

Exemple : « Lis ces dossiers vétérinaires et résume l’historique médical de mon chien dans un e-mail pour la pension. » Rédiger et reformuler : survolez un texte et demandez une réécriture à voix haute.

Exemple : « Transforme ces notes en résumé exécutif avec un TL;DR en haut. »

Exemple : « Transforme ces notes en résumé exécutif avec un TL;DR en haut. » Générer et modifier des images : créez ou ajustez des visuels directement depuis le bureau.

Exemple : « Prends cette illustration et génère une version dark mode. »

Comment l’activer sur Mac ?

Appuyez longuement sur la touche Fn n’importe où dans macOS, ou utilisez le nouveau bouton de partage d’écran dans la zone « Ask Gemini ». Une pastille flottante avec une forme d’onde apparaît en bas de l’écran.

La fonctionnalité est disponible dans la version 1.88 de Gemini pour macOS et se déploie progressivement en anglais. D’autres langues arriveront prochainement, comme pour Siri AI finalement.

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