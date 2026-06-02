WhatsApp pour Mac se prépare à accueillir le design Liquid Glass

Après l’application WhatsApp sur iPhone, c’est désormais la version Mac qui se prépare à adopter le design Liquid Glass. La messagerie de Meta semble ainsi vouloir harmoniser son interface avec les nouvelles orientations esthétiques d’Apple, en intégrant des effets de transparence et des éléments visuels inspirés de ce langage de conception

WhatsApp pour Mac va adopter le Liquid Glass d’iOS 26

Le déploiement du Liquid Glass sur WhatsApp avance à petits pas, mais il avance. Après avoir progressivement étendu ce nouveau langage visuel aux utilisateurs iPhone depuis octobre dernier, Meta vient de confirmer que l’application Mac est désormais dans le viseur.



Repérée par WABetaInfo, la refonte est encore en développement actif et n’a pas encore atteint les testeurs bêta. Pourtant, les captures publiées donnent déjà une idée claire de la direction prise : une barre latérale redessinée avec des étiquettes textuelles accompagnant chaque icône, une barre de saisie modernisée, un menu de pièces jointes revu, et une section dédiée aux conversations verrouillées.



Ce qui rend ce chantier particulièrement intéressant, c’est l’ambition affichée derrière lui. Meta ne cherche pas simplement à copier l’esthétique d’iOS 26 sur macOS 26 : l’objectif déclaré est d’unifier l’expérience visuelle sur iPhone, iPad et Mac. La barre de saisie, les menus contextuels et les boutons suivront tous le même langage de conception, pour que le passage d’un appareil à l’autre ne crée plus de rupture visuelle.

Ce mouvement s’inscrit dans un contexte plus large. La semaine dernière, des utilisateurs de Threads ont également signalé l’apparition d’une barre de navigation inférieure en Liquid Glass, accompagnée du nouveau clavier iOS 26. Meta semble donc accélérer l’harmonisation de ses applications autour du design language lancé par Apple lors du WWDC 2025.



Reste une réserve de taille : le déploiement iOS lui-même reste incomplet des mois après son lancement. Beaucoup d’utilisateurs attendent encore d’y avoir accès. La version Mac, encore en gestation, ne devrait donc pas arriver avant un bon moment. Mais la dynamique est là, et l’écosystème WhatsApp se dirige clairement vers une cohérence visuelle sur toutes les plateformes Apple.