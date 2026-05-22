OpenAI améliore Codex sur iOS et Mac : Appshots, notifications et nouvelles commandes

OpenAI continue d’enrichir Codex, son outil de codage agentique intégré à ChatGPT. Cette semaine, l’entreprise a déployé plusieurs mises à jour importantes, à la fois sur iPhone/iPad et sur Mac, rendant l’expérience encore plus fluide et productive pour les développeurs et power users.

Améliorations notables sur iOS

La semaine dernière, OpenAI avait apporté Codex sur l’application ChatGPT pour iPhone et iPad. Plusieurs améliorations ont rapidement suivi :

Correction d’un bug majeur : les utilisateurs OpenAI connectés via Sign in with Apple rencontraient un problème qui les renvoyait par erreur vers un formulaire Google. Ce souci est désormais résolu. Si vous n’aviez pas pu activer Codex auparavant, réessayez dès maintenant.

: les utilisateurs OpenAI connectés via Sign in with Apple rencontraient un problème qui les renvoyait par erreur vers un formulaire Google. Ce souci est désormais résolu. Si vous n’aviez pas pu activer Codex auparavant, réessayez dès maintenant. Notifications push pour l’achèvement des tâches : vous êtes désormais alerté sur votre iPhone ou iPad quand une tâche Codex sur Mac se termine ou nécessite votre intervention. Plus besoin de garder l’œil sur votre ordinateur.

: vous êtes désormais alerté sur votre iPhone ou iPad quand une tâche Codex sur Mac se termine ou nécessite votre intervention. Plus besoin de garder l’œil sur votre ordinateur. Nouvelles commandes : support de la commande /fork, avec /side qui arrive prochainement.

Ces ajouts rendent Codex bien plus pratique en mobilité, en permettant de suivre l’avancement des tâches même loin de son Mac.

Mises à jour majeures sur Codex pour Mac

Passons au Mac. OpenAI a également publié une mise à jour importante pour l’application desktop :

Appshots : la nouvelle fonctionnalité vedette. Appuyez sur Command + Command (les deux CMD) pour capturer instantanément une fenêtre d’application. Codex reçoit à la fois une capture d’écran et le texte du contenu (même ce qui n’est pas visible à l’écran), offrant un contexte extrêmement riche pour vos demandes.

: la nouvelle fonctionnalité vedette. Appuyez sur Command + Command (les deux CMD) pour capturer instantanément une fenêtre d’application. Codex reçoit à la fois une capture d’écran et le texte du contenu (même ce qui n’est pas visible à l’écran), offrant un contexte extrêmement riche pour vos demandes. Mode /goal amélioré : passé du statut expérimental à une fonctionnalité mature. Vous donnez un objectif à Codex, et il travaille de manière autonome pendant des heures ou des jours jusqu’à l’atteindre. Vous pouvez suivre l’avancement, intervenir ou mettre en pause à tout moment, cf la documentation de Codex.

: passé du statut expérimental à une fonctionnalité mature. Vous donnez un objectif à Codex, et il travaille de manière autonome pendant des heures ou des jours jusqu’à l’atteindre. Vous pouvez suivre l’avancement, intervenir ou mettre en pause à tout moment, cf la documentation de Codex. Navigateur intégré plus rapide : avec un mode d’annotation avancé et le support des commentaires par lot.

: avec un mode d’annotation avancé et le support des commentaires par lot. Plugins partagés : les utilisateurs Business et Enterprise peuvent désormais partager leurs plugins personnalisés au sein de leurs équipes.

: les utilisateurs Business et Enterprise peuvent désormais partager leurs plugins personnalisés au sein de leurs équipes. Analytics enrichis : plus de statistiques détaillées (utilisateurs actifs, crédits, tokens, lignes de code générées, usage des plugins…).

It’s Codex Thursday, and yes, we have updates for you.



First up: Appshots, a new way to bring the context of what you’re working on into Codex.



On your Mac, press Command-Command to attach your app window to a Codex thread. Codex gets both a screenshot and text from the window,… pic.twitter.com/R0EcZRCc1d — OpenAI Developers (@OpenAIDevs) May 21, 2026

Codex : le « power user version » de ChatGPT

Lancé initialement en ligne de commande, puis sur Mac en février 2026, Codex évolue rapidement. Il peut désormais contrôler des applications sur votre Mac sans prendre le contrôle total du curseur, ce qui permet de continuer à utiliser votre machine pendant que l’IA travaille.

Ces mises à jour interviennent après la sortie de GPT-5.5 et Images 2, renforçant encore les capacités de Codex en développement et en automatisation.

Comment en profiter ?

Sur iOS : mise à jour de l’application ChatGPT sur l’App Store.

: mise à jour de l’application ChatGPT sur l’App Store. Sur Mac : téléchargez ou mettez à jour Codex for Mac directement depuis le site OpenAI.

Que vous soyez développeur professionnel ou simple passionné, Codex devient l’un des outils les plus puissants pour booster la productivité, on le trouve même plus abouti que Claude actuellement. Les mises à jour hebdomadaires du jeudi semblent devenir une habitude chez OpenAI.

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