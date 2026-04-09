Pixelmator Pro se met à jour avec plusieurs nouveautés, dont des mockups pour iPhone 17 et de nouveaux raccourcis clavier, facilitant le travail des créateurs au quotidien.

Pixelmator Pro accueille les mockups iPhone 17 et de nouveaux raccourcis clavier

Depuis le rachat de Pixelmator par Apple fin 2024, les mises à jour de l’application se succèdent à un rythme soutenu. La dernière version en date apporte plusieurs nouveautés concrètes, avec une attention particulière portée aux créateurs de contenu et aux développeurs qui utilisent l’outil au quotidien.



Premier ajout remarqué : les mockups d’appareils ont été mis à jour pour inclure les modèles iPhone 17. La section dédiée aux captures d’écran d’applications et aux visuels marketing intègre désormais les nouveaux gabarits, permettant aux développeurs de présenter leurs apps dans un habillage à jour sans passer par des outils tiers. Une évolution modeste en apparence, mais qui fait gagner un temps précieux lors de la préparation des fiches App Store.



Du côté des raccourcis clavier, l’application rattrape son retard. Il est désormais possible de modifier l’opacité d’un calque via les touches 1 à 9, de cycler entre les modes de fusion avec Maj-Plus et Maj-Moins, ou encore de basculer rapidement entre les calques supérieur et inférieur avec Option-Virgule et Option-Point. Ces ajouts, déjà présents sur Mac, arrivent également sur iPad, ce qui renforce la légitimité de la tablette comme outil de création sérieux.

La mise à jour améliore aussi la compatibilité SVG avec Adobe Illustrator, corrigeant des problèmes d’export qui pouvaient perturber les workflows impliquant plusieurs logiciels. Une fonction de comparaison avant/après, activée par un appui long sur le canvas, facilite l’évaluation des réglages de couleur et des effets appliqués.



Côté RAW, le support s’élargit aux Sony Alpha ILCE-7M5, FUJIFILM GFX 100S II, FUJIFILM GFX 100RF, Nikon Z5II, Nikon Z50II et Panasonic LUMIX DC-S1RM2. L’application Photomator, dédiée à la photothèque, bénéficie également de ce support étendu.



Il faut toutefois noter que certaines fonctionnalités restent réservées à l’abonnement Creator Studio, facturé 12,99 euros par mois ou 129 euros par an. L’outil de déformation, les mockups de vêtements et l’app iPad exclusive en font partie. La version standard de Pixelmator Pro, achetée à l’unité, ne reçoit que le support RAW étendu et les nouveaux templates. Les autres apps du bundle reçoivent également une mise à jour au passage

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