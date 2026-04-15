Claude Code gère des sessions parallèles sur Mac / PC et des routines

Anthropic vient de déployer une importante mise à jour de son application Claude Code pour ordinateur (Mac, Windows et Linux). Cette refonte vise à transformer l’outil en un véritable environnement de développement intégré, plus proche des attentes des développeurs.

Une nouvelle barre latérale pour gérer les sessions parallèles

Le changement le plus visible est l’arrivée d’une barre latérale dédiée qui affiche toutes les sessions actives et récentes. Les utilisateurs peuvent désormais :

Filtrer les sessions par statut, projet ou environnement

Regrouper les sessions par projet

Lancer rapidement une discussion annexe avec le raccourci Command + ; sans polluer le fil principal

Cette fonctionnalité rend enfin possible le travail sur plusieurs tâches en parallèle de manière fluide.

Une interface plus flexible et orientée développeur

Anthropic a également intégré directement dans l’application plusieurs outils de workflow pour aider les développeurs, sa principale cible :

Terminal intégré pour lancer des tests et des builds

Éditeur de fichiers intégré pour effectuer des modifications rapides

Visualiseur de diff entièrement repensé, optimisé pour les gros changements

Panneau de prévisualisation amélioré qui supporte désormais les fichiers HTML, PDF et les serveurs locaux

Toutes ces fenêtres sont glissables (drag-and-drop), ce qui permet à chacun de personnaliser son espace de travail selon ses besoins.

Autres améliorations notables

Support complet des plugins, identique à la version CLI

Support des sessions SSH sur Mac (en plus de Linux)

Trois modes d’affichage : Verbose, Normal et Summary, pour choisir le niveau de détail souhaité sur les actions de Claude

Routines : l’automatisation sans session active

En parallèle, Anthropic a lancé Routines, une nouvelle fonctionnalité qui permet de créer des automatisations avec Claude Code. Une Routine regroupe un prompt, un dépôt de code et des connecteurs, puis peut s’exécuter :

Selon un planning

Via un appel API

Sur un événement GitHub (nouveau pull request, etc.)

Les Routines s’exécutent sur l’infrastructure web d’Anthropic (et non en local) et sont soumises à des quotas quotidiens selon le plan d’abonnement.

Disponibilité

Cette mise à jour de l’application desktop est en cours de déploiement pour les utilisateurs des plans Pro, Max, Team et Enterprise disposant de Claude Code. Les Routines sont disponibles en preview pour les mêmes plans, à condition d’avoir activé Claude Code sur le web.



Rappelons notre tutoriel OpenClaw pour automatiser toutes ses tâches du quotidien gratuitement sur Mac.

Notre avis

Cette refonte rend Claude Code bien plus mature et proche d’un véritable IDE. La gestion des sessions parallèles et la flexibilité de l’interface sont particulièrement réussies. Avec les Routines, Anthropic renforce aussi son positionnement sur l’automatisation, un domaine où il concurrence de plus en plus les outils comme Cursor ou Devin.