Perplexity lance Personal Computer pour Mac : un agent IA toujours actif

Un mois après l'annonce, Perplexity vient d’officialiser le déploiement de Personal Computer, une évolution majeure de son outil d’IA qui transforme un Mac en véritable assistant personnel autonome. C'est un concurrent de plus à OpenClaw et Claude Dispatch.

Un agent IA qui agit directement sur votre Mac

Contrairement à la plupart des agents IA qui fonctionnent uniquement dans le cloud, Personal Computer s’exécute localement sur votre machine. Il peut accéder aux fichiers, interagir avec les applications natives et exécuter des tâches complexes sans que vous ayez besoin de copier-coller du contexte.



L’activation se fait très simplement : il suffit d’appuyer simultanément sur les deux touches Command pour faire apparaître l’interface. L’agent accepte aussi bien les commandes texte que vocales et peut intervenir sur n’importe quelle application ouverte.

Idéal pour un fonctionnement 24/7

Perplexity recommande particulièrement l’utilisation d’un Mac mini, qui permet à Personal Computer de tourner en continu. Vous pouvez ainsi lancer des tâches depuis votre iPhone, même en déplacement, pendant que le Mac mini travaille en arrière-plan.

Parmi les usages concrets :

Traiter entièrement une liste de tâches

Trier et organiser un dossier Téléchargements encombré

Comparer des fichiers locaux avec des informations trouvées en ligne

Créer des équipes d’agents utilisant différents modèles d’IA (plus de 20 disponibles)

Toutes les actions sont visibles, auditées, réversibles et disposent d’un bouton d’arrêt d’urgence. Les fichiers générés sont isolés dans un environnement sécurisé.



Pour mémoire, Apple elle-même utilise des Mac mini dans son infrastructure Private Cloud Compute pour le traitement sécurisé des requêtes Apple Intelligence.

Face à la concurrence : Claude Dispatch et OpenClaw

Personal Computer arrive dans un marché de plus en plus concurrentiel. Claude Dispatch (d’Anthropic) et OpenClaw se positionnent également comme des agents IA locaux puissants.



Claude Dispatch se distingue par son excellente capacité de raisonnement et son intégration fluide avec les outils de développement, tandis qu’OpenClaw mise sur une grande flexibilité et une exécution très rapide des tâches.



Perplexity se différencie en mettant l’accent sur l’accès direct au système de fichiers et aux applications natives, avec une approche particulièrement orientée productivité et automatisation continue.

Tarification et disponibilité

Personal Computer est réservé aux abonnés Perplexity Max (200 $/mois). Il n’est pas disponible pour les utilisateurs du plan Pro à 20 $/mois. Le déploiement a commencé aujourd’hui pour les membres Max, avec une priorité donnée aux personnes inscrites sur liste d’attente. Le service nécessite macOS 14 Sonoma ou une version plus récente.

Notre avis

Personal Computer représente une avancée intéressante pour ceux qui souhaitent exploiter la puissance locale d’un Mac pour des automatisations avancées. La capacité à travailler directement avec les fichiers et applications natives sans passer par le cloud est un atout majeur en termes de confidentialité et de réactivité. Le principal frein reste le prix élevé de l’abonnement Max. Pour l’instant, cette fonctionnalité s’adresse surtout aux utilisateurs intensifs et aux professionnels qui ont besoin d’un agent IA persistant et puissant.



Vous avez déjà testé Personal Computer, Claude Dispatch ou OpenClaw ?