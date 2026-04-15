Google déploie une application Gemini sur Mac

Google Gemini est désormais disponible sous forme d’application native sur Mac, une excellente nouvelle pour ceux qui utilisent quotidiennement l’IA de Google. Dès son lancement, l’application offre une expérience complète.

Google débarque sur Mac avec une app Gemini native

Il aura fallu attendre, mais Google franchit enfin le pas : Gemini dispose désormais d’une application native pour macOS. Une offensive directe sur le territoire d’Apple, là où ChatGPT et même l’IA d’Apple se disputent déjà l’attention des utilisateurs.



L’app se veut discrète mais omniprésente. Un raccourci clavier global, Option + Espace, suffit à faire surgir un mini-chat depuis n’importe quel contexte, sans quitter l’application en cours. Pour basculer vers une interface complète, Option + Maj + Espace fait l’affaire. L’icône reste également accessible depuis la barre de menus, dans le style des utilitaires macOS que l’on oublie jusqu’au moment où on en a besoin.



Ce qui distingue cette app d’un simple portage web, c’est la fonctionnalité de partage de fenêtre. L’utilisateur peut pointer Gemini vers une fenêtre précise, que ce soit un document, du code ou un tableur, et obtenir une aide contextuelle sans avoir à décrire ce qu’il regarde. Google appelle ça “arrêter de décrire et commencer à faire”, une formule un peu marketing, mais qui résume bien l’ambition d'effacer la friction entre le problème et la réponse.

Côté créativité, l’app donne accès à la génération d’images via Imagen et à la création vidéo avec Veo. Google embarque donc dans un seul client desktop l’ensemble de son arsenal génératif, là où la plupart des concurrents restent cantonnés au texte sur leurs apps macOS.



La synchronisation est assurée entre appareils : l’historique et la mémoire suivent le compte Google, qu’on soit sur Mac, mobile ou navigateur. Rien de révolutionnaire, mais c’est le minimum attendu en 2026 pour ne pas fragmenter l’expérience.



Une condition préalable s’impose, macOS Sequoia 15.0 minimum. Les utilisateurs encore sous Ventura ou Sonoma devront donc patienter ou mettre à jour. L’app est disponible gratuitement dans tous les pays et langues où Gemini est pris en charge, dont la France.



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