Google AI Edge Gallery fait tourner Gemini/Gemma en local sur Mac, Eloquent se charge de la dictée

Google renforce son offre d’intelligence artificielle locale. La société vient de lancer Google AI Edge Gallery sur macOS, une application qui permet d’exécuter des modèles Gemma directement sur votre Mac, sans avoir besoin d’internet ni d’envoyer vos données dans le cloud. Et côté vocal, Eloquent transcrit tout ce que vous dites, sans connexion Internet.

Une arrivée très attendue sur Mac

Après les versions Android et iOS, Google AI Edge Gallery est désormais disponible sur macOS. L’application donne accès à cinq modèles Google optimisés pour fonctionner localement :

Gemma 4 12B-it (le nouveau modèle phare)

Gemma 4 E2B-it

Gemma 4 E4B-it

Gemma 3n E2B-it

Gemma 3n E4B-it

Le modèle Gemma 4 12B est particulièrement impressionnant : avec « seulement » 12 milliards de paramètres, il offre des performances comparables à des modèles beaucoup plus gros, tout en étant capable de tourner sur un Mac équipé de 16 Go de RAM, typiquement les derniers MacBook Air M5 et MacBook Pro M5 (mais aussi les modèles récents précédents). Il est multimodal (texte, vision et audio) et particulièrement doué en programmation et analyse de données.



Les avantages des modèles locaux :

Confidentialité totale : tout reste sur votre Mac

Fonctionnement hors ligne

Rapidité qui dépend directement de la puissance de votre puce (M1, M2, M3, M4 ou M5)

Pas d’abonnement requis

Google AI Edge Eloquent : un excellent outil de dictée

En parallèle, Google a lancé Eloquent, une application de dictée gratuite qui fonctionne entièrement en local. Elle transcrit votre voix, supprime les hésitations, améliore la fluidité et permet même de choisir un style d’écriture ou d’ajouter des mots personnalisés (noms, jargon technique…).

Google vs Apple Intelligence

Avec cette sortie, Google concurrence directement les fonctionnalités d’IA locale d’Apple (Apple Intelligence) et les solutions comme Ollama ou LM Studio. L’avantage de Google AI Edge Gallery réside dans sa simplicité d’utilisation et la qualité des modèles Gemma officiels.



L’application est disponible gratuitement sur l'App Store ou le site officiel. Vous allez tester Google AI Edge Gallery sur votre Mac ? Préférez-vous les modèles locaux (plus privés) ou les solutions cloud comme Gemini, ChatGPT et Claude ?



La version iOS :

Télécharger l'app gratuite Google AI Edge Gallery