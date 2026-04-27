Comment utiliser Claude selon Anthropic pour développer sur Mac (vidéo)

Si vous êtes développeur iOS, macOS ou web et que vous utilisez déjà Claude, ne passez surtout pas à côté de cette masterclass gratuite de 28 minutes. Dans une vidéo récente, Boris Cherny, créateur et Head of Claude Code chez Anthropic, livre une véritable formation approfondie sur Claude Code, l’outil le plus puissant de la suite Claude pour le développement.



Bien plus qu’un simple assistant IA, Claude Code se transforme en véritable co-pilote capable d’analyser l’intégralité de votre codebase, d’exécuter des commandes, de raisonner sur votre architecture et de collaborer comme un ingénieur senior. Cette vidéo est considérée par la communauté comme le manuel officiel à regarder absolument.

L’IA Claude : dates clés, capacités et tarifs (2026)

Anthropic a lancé Claude en mars 2023 avec le modèle Claude 1. Depuis, l’IA n’a cessé de progresser à un rythme impressionnant :

2024 : Claude 3 (Haiku, Sonnet, Opus) – révolution en termes de raisonnement et de vision.

: Claude 3 (Haiku, Sonnet, Opus) – révolution en termes de raisonnement et de vision. Mi-2024 : Claude 3.5 Sonnet, considéré comme l’un des meilleurs modèles du marché.

: Claude 3.5 Sonnet, considéré comme l’un des meilleurs modèles du marché. 2025-2026 : Arrivée de la famille Claude 4 puis Claude 4.6 (Opus 4.6 et Sonnet 4.6 en février 2026), avec des performances exceptionnelles en coding (plus de 80 % sur SWE-bench), un contexte de 1 million de tokens, des capacités agentiques avancées (Agent Teams) et une excellente compréhension multimodale.

Claude se distingue par sa sécurité, son raisonnement rigoureux et sa très grande fiabilité sur les tâches complexes, ce qui en fait le modèle préféré de nombreux développeurs et entreprises.Tarifs actuels (2026) :

Gratuit : Accès limité

: Accès limité Claude Pro : 20 $/mois

: 20 $/mois Claude Max : 100 $ ou 200 $/mois (pour des limites beaucoup plus élevées)

: 100 $ ou 200 $/mois (pour des limites beaucoup plus élevées) API : Haiku 4.5, Sonnet 4.6, Opus 4.6.

1. Introduction & Installation (début de la vidéo)

Boris commence par rappeler que la plupart des utilisateurs sous-utilisent Claude Code parce qu’ils ne l’installent pas correctement ni ne le configurent.



Commande officielle :

npm install -g @anthropic-ai/claude-code

Il insiste : Claude Code n’est pas un simple chatbot, c’est un véritable co-pilote de développement qui peut lire tout votre codebase, exécuter des commandes, et raisonner comme un ingénieur senior.

2. Optimiser son setup (section très pratique)

Boris consacre plusieurs minutes à la configuration idéale :

Outils autorisés (allowed-tools) : autoriser Git, npm, yarn, Docker, etc.

: autoriser Git, npm, yarn, Docker, etc. Terminal setup : raccourcis, thème, intégration VS Code / Cursor / Zed.

: raccourcis, thème, intégration VS Code / Cursor / Zed. Notifications et dictée MacOS (très utile pour dicter des prompts longs).

(très utile pour dicter des prompts longs). GitHub + SSH pour que Claude puisse cloner ou pousser du code.

pour que Claude puisse cloner ou pousser du code. Activation du mode sombre et des raccourcis clavier.

Il montre en live comment tout configurer en moins de 5 minutes.

3. Poser les bonnes questions sur son codebase

C’est le cœur de la vidéo. Boris donne de vrais exemples de prompts puissants :

« Comment ce module est-il utilisé dans le reste du projet ? »

« Quels sont les derniers changements sur cette API ? »

« Trouve tous les bugs potentiels dans cette fonction et propose des corrections. »

« Explique-moi l’architecture globale du projet comme si j’étais un nouveau développeur. »

Il montre comment Claude Code peut analyser l’historique Git, les logs, les tests, etc.

4. Intégrer vos outils

Boris explique comment « apprendre » à Claude vos outils internes :

Donner accès à votre CLI interne (ex. : Harley CLI pour les logs).

Expliquer le format des logs d’erreurs.

Connecter Claude à votre serveur MCP ou à votre CI/CD.

Exemple concret : « Va vérifier le dernier run sur le serveur de staging et dis-moi pourquoi il a échoué. »

5. Donner du contexte avec les fichiers .claude.md

C’est la partie la plus révélatrice et la plus sous-estimée. Boris présente le système de fichiers de contexte hiérarchique :

.claude.md à la racine du projet → contexte projet

.claude.md dans un dossier → contexte spécifique

~/enterprise-root/.claude.md → règles valables pour toute l’entreprise

CLUADE.local.md (non commité) → règles personnelles

Il montre comment y mettre :

Conventions de code

Commandes bash courantes

Architecture technique

Règles de sécurité

Style de commit, etc.

Astuce clé : plus vous donnez de contexte structuré, plus Claude devient « intelligent » et cohérent. Le MD le plus téléchargé du moment se trouve sur GitHub, pour coder de manière sûre, simple et efficace (merci Andrej Karpathy).

6. Astuces avancées et bonnes pratiques

Boris partage plus de 40 commandes et fonctionnalités que la plupart des gens ignorent :

Raccourcis clavier

Mode « agent » vs mode « chat »

Structuration des sessions longues

Comment faire des itérations efficaces

Différence entre un simple prompt et une vraie collaboration

7. Claude Code SDK (fin de la partie technique)

Présentation rapide du SDK pour créer ses propres agents IA autonomes (très utile pour les développeurs avancés). En clair, vous êtes aidés par l'IA pour créer vos propres skills.

8. Session Questions / Réponses

Boris répond en direct aux questions du public (installation, performances, comparaison avec Cursor, utilisation en équipe, etc.).

Conclusion de Boris

La plupart des gens utilisent Claude Code comme un simple chatbot. Une fois bien configuré avec le bon contexte, c’est comme avoir un ingénieur senior qui travaille 24h/24 avec vous.

Cette vidéo de 28 minutes est indispensable pour tous les développeurs iOS, macOS, web ou IA qui utilisent déjà Claude. Les conseils sont également valables pour Codex, en grande partie.



En tout cas, cette vidéo permet de transformer Claude en un outil puissant en véritable super-pouvoir de productivité. La voici pour ceux qui veulent tous les détails :