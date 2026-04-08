Apple explore une nouvelle approche de l’IA pour le développement avec SQUIRE, un système qui redonne le contrôle aux développeurs. Plutôt que de tout réécrire, l’IA intervient de façon ciblée et prévisible, une avancée prometteuse pour la création d’interfaces mais encore en phase d'expérimentation.

Apple SQUIRE : une nouvelle piste pour coder avec l’IA

Les outils de génération d’interface par intelligence artificielle sont légion, mais ils partagent presque tous le même défaut : on ne sait jamais vraiment ce que le modèle va modifier. Apple a peut-être trouvé une réponse avec SQUIRE, un prototype expérimental présenté dans un article de recherche publié par ses ingénieurs cette semaine.



Le principe est simple à comprendre, mais difficile à mettre en oeuvre. Plutôt que de laisser un modèle de langage réécrire l’ensemble du code d’une interface à chaque prompt, SQUIRE découpe le travail en blocs. Le développeur construit son UI comme un arbre de composants, en remplissant des emplacements vides un par un. À chaque étape, le système propose plusieurs variantes ciblées sur la zone concernée, avec un aperçu en direct qui se met à jour immédiatement. Le reste du code, lui, ne bouge pas.

Cette approche chirurgicale résout un problème que beaucoup de développeurs connaissent bien : le modèle qui “corrige” ce qu’on ne lui a pas demandé de toucher. Avec SQUIRE, chaque modification est isolée, prévisible et réversible sans friction. En coulisse, le système ne génère pas directement du HTML ou du JavaScript. Il passe d’abord par une représentation intermédiaire maison appelée SquireIR, une sorte de plan structuré de l’interface qui est ensuite traduit en code web. C’est ce niveau d’abstraction supplémentaire qui permet ce contrôle fin.



Une étude menée avec onze développeurs a donné des résultats encourageants. Les participants ont non seulement noté la qualité du code généré comme satisfaisante, mais ils ont aussi indiqué avoir pris plus de risques dans leurs explorations, sachant qu’un retour en arrière était toujours simple. L’outil, alimenté par GPT-4o d’OpenAI, les a poussés à expérimenter davantage plutôt qu’à s’en servir uniquement comme d’un accélérateur de code.



SQUIRE n’est pas disponible publiquement et reste pour l’instant un projet de recherche. Mais l’idée d’une telle approche intégrée à Xcode, par exemple, serait une évolution significative pour les développeurs Apple qui attendent encore une IA vraiment utile dans ce domaine.